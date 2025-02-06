流感蔓延，日本医疗体系承受重压

冬季以来，日本流感感染人数激增，并呈现出迅速蔓延之势。自2024年12月下旬流感病例数创新高后，日本多地药店表示已没有用于治疗感冒、发烧等疾病药品的库存。一些过于拥挤的医院也建议患者尽量回家休养，避免挤占医疗资源。尽管目前流感有高峰期已过的迹象，但急诊床位满员等情况，加剧了日本民众对医疗体系应对能力的质疑。

流感蔓延速度超过往年

为掌控流感发展走向，日本政府要求全国约5000个定点医疗机构每周上报新增患者人数。每个医疗机构的新增患者超过1人就会标注“进入流行期”，超过10人会发布“注意”警示，超过30人则会发布“警报”。

日本厚生劳动省数据显示，2024年12月23日至29日，报告的流感病例数达31.78万，创下自1999年有现行统计以来流感人数的最高纪录。2025年第4周（1月20日至26日），根据对全国约5000家定点医疗机构的监控调查，流感患者就诊人数达5.26万人，其中感染比例最高的前5个地区分别是山形县、新潟县、石川县、冲绳县、高知县。

日本本次流感季比往年提前了1个月左右，于2024年11月进入流行期，12月以来患者人数激增。日本国立传染病研究所1月31日的数据显示，自2024年9月2日至2025年1月26日，日本国内累计流感病例数约为952.3万，93%是感染AH1pdm09型流感。

有专家分析，日本流感迅速蔓延，主要是因为日本人口密度大，人员往来增多的年底正好也是流感蔓延的活跃期，加上冬季气候相对干燥，病毒传播得到增益，咽喉和气管黏膜的防御减弱，各种因素叠加在一起，加速了流感的蔓延。

医疗资源承压指数倍增

自2024年12月下旬流感病例数达到历史最高水平以来，一些医疗机构和药店出现了药物库存短缺的情况。《产经新闻》报道认为，因感染人数激增，日本多地感冒药、止咳药等处方药供应严重不足，最直接的原因是生产企业药品供应的“脱节”。但实际上，这一时期的药品总出货量是超过患者需求量的。

有分析指出，部分医疗机构此前过度囤购药品、多家日本药企出现造假丑闻等因素影响了药品供应链的稳定。此外，日本各类流感药品库存分布不均，加剧了药品短缺。在骤然增加的订单面前，制药企业不得不采取“限量发货”的措施，仅能向部分合作对象供药。日本实行医药分业，药品流通环节比较多，这在平时可能没什么影响，但遇到突发流感，反应速度自然就慢了半拍。

随着感染人数激增，东京等大城市的医疗机构也出现应接不暇的状况，东京周边的医院甚至接到来自邻近县市的急诊请求，病床不足的问题十分严峻。而在东京的就医人群中，外国游客患者的数量也明显增加。由于语言沟通不畅，他们的就诊时间往往是本地人的2至3倍，进一步增加了医疗资源压力。

日本多家媒体报道称，自今年1月开始，日本多地药店表示，用于治疗感冒、发烧等疾病药品的库存已告急；一些过于拥挤的医院不得不建议轻症患者不要前往医院，避免挤占医疗资源和在医院感染其他病毒。有分析指出，流感存在地区差异，部分地区可能已经达到峰值，但目前流行的“A型”流感可能会被“B型”流感取代，未来“B型”流感也可能会增加。

资源分配与应急管理的反思

流感的蔓延，无疑暴露出日本公共卫生体系脆弱的一面，引发日本医疗体系在医疗资源分配与应急管理方面的反思。

日本目前实行的是分级转诊制度，由基层医疗机构首诊，转诊制度非常严格，大医院并非患者想去就去。民众日常看病，主要是去小型诊所和私立医院。而这些基层医疗机构往往以门诊为主，不设病床。

随着流感病例的急剧增多，尤其是在东京、大阪等城市，医院的急诊床位几乎都被占满。许多人感染后需要住院治疗，但急诊科和重症监护室的床位供不应求，不少患者只能等待或被转送到其他城市的医院。对于那些没有严重症状的患者来说，排队等候变得非常普遍。一些医院甚至在被要求接收患者时，因床位紧张而只能选择拒绝，不少急需治疗的病人只能转院，部分患者在等待的过程中病情加重。

有分析指出，针对流感等季节性传染病治疗药物短缺问题，关键在于流感开始蔓延前库存储备是否充足。然而，由于储存成本较高，制药企业通常会根据当季的预期消耗量来控制实际生产量。如果日本政府能够提供储存成本补贴，制药企业将能够更早地扩大生产。此外，还需要改善药品流通环节，这样遇到紧急情况，才能快速作出调整。

（本报东京2月5日电 本报驻东京记者 马玉安）