京津冀春节文旅消费持续火热

新华社天津2月5日电（记者宋瑞）春节期间，京津冀三地以“瓣瓣同心京津冀，欢欢喜喜过大年”为主题，联合推出“跨年迎春大联欢”“欢享庙会”“乐享冰雪”“历史文化主题游”“博物馆里过大年”“群众大拜年”六大板块系列活动，文旅消费持续火热。

携手开展的欢享庙会系列活动和乐享冰雪文旅活动，着力丰富民俗活动和冰雪旅游产品供给；集中优势资源，三地各自推出10条历史文化主题游线路，并精选代表性点位，联合发布10条京津冀历史文化游线路，充分挖掘地方特色，相互引流赋能；三地博物馆深度联动，共计推出展览及文化活动约540项，共同推出文创产品线上线下联展，丰富三地人民群众的春节文化生活……

京津冀三地地缘相近、文化相通，在文旅协同发展方面有着天然优势。从北京的古都风情，到天津的运河文化，再到河北的燕赵遗风，三地文旅资源互补，共同展示了中华优秀传统文化的魅力。

以天津为例，春节假日期间，天津市共接待游客1615.55万人次，同比增长16.7%，其中外埠游客766.06万人次，京冀游客占比较高；游客花费156亿元，同比增长26.4%。据携程平台数据，天津上榜“年味目的地top5”，天津入境游订单量同比增长37%。

“京津冀三地已互为重要的热门客源地。”天津市文化和旅游局副局长陈冰说，近年来，京津冀三地创新开展“欢乐京津冀 一起过大年”“畅游京津冀 欢乐正佳期”等主题文旅活动，联合举办戏曲展演、非遗联展、阅读推广、房车巡游等热点文旅项目，策划推出百余条精品畅游线路，联合发布京津冀主要历史文化资源分布图、三地文旅LOGO和文旅地图，携手打造起1亿人“说走就走”的旅游圈。

“未来，我们要持续推进跨行政区域文旅资源整合利用，合力建设京津冀旅游示范区。共同开发‘轻旅游’‘微度假’等旅游产品，实施一体化文旅惠民服务，促进京津冀文旅市场规范有序健康发展。”陈冰说。