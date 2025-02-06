【新闻随笔】“换”出消费新动能

【新闻随笔】

新年伊始，消费者迎来又一轮政策“红包”：购买手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品可享购新补贴；家电以旧换新补贴产品由去年的8类增至12类；符合条件的国四排放标准燃油车纳入报废更新补贴范围……

近日，商务部等部门发布多份文件，明确新一年消费品以旧换新政策产品范围和补贴标准。真金白银的补贴优惠，叠加节日前后集中释放的消费需求，助力开年消费市场持续升温。

自去年3月“两新”政策实施以来，消费品以旧换新推动汽车、家电等行业销售明显回暖向好。商务部最新数据显示，在以旧换新政策带动下，2024年相关产品销售额超1.3万亿元，拉升社会消费品零售总额增速约1个百分点。政策与市场的双向发力，为稳住消费大盘、畅通经济循环发挥了重要作用。

购物单上，汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，以旧换新政策在提振居民消费意愿的同时，也在促进产业升级、加快绿色转型等方面展现出巨大的牵引力。数据显示，去年，超过660万辆老旧汽车更新为新能源汽车或节能型汽车，家电以旧换新中一级能效产品销售额占比超过90%，智能坐便器、扫地机器人、智能门锁等智能家居产品换新近1000万件。政策重点支持的高技术、高能效、高质量消费品进入千家万户，让更多人享受到了安全便捷舒适的品质生活，由此“换”出的市场新空间、消费新理念，成为鼓励企业向新向绿的信心来源。

消费品以旧换新既利当前又利长远，适时的延续和扩展范围，有利于稳定消费者和企业预期，进一步释放消费潜能，优化市场供给结构。今年，家电以旧换新补贴从刚需产品延伸向品质需求类产品，新增净水器、洗碗机等品种，结合各地对新兴家电、小家电的自主补贴支持，个性化、多元化的改善型消费需求将获得更好满足。此次加力扩围，手机、平板等消费电子产品纳入补贴范围同样受到市场关注。消费电子产业链长，产品迭代更新快，将形成更广泛的拉动作用，使政策暖意传递到更多上下游行业。

以消费电子产品为例，据电商平台公布的数据，1月20日数码产品购新补贴上线首日，手机、平板、智能儿童手表销量均呈现环比大幅增长，从热销价格区间来看，兼顾功能与性价比、定位大众需求的中端产品格外受到青睐。如今，消费电子产品已进入新一轮创新周期，消费政策的加力支持，有望加速人工智能、性能材料等新技术的规模化应用。因此，对于市场竞争的参与者来说，不妨抓住这个难得机遇走出“卷参数”“卷配置”“卷低价”的同质化竞争，回归用户体验加强研发设计，借政策利好做强产品、做优服务，从而实现更长远的发展。

从中央经济工作会议部署加力扩围实施“两新”政策，到实施方案、补贴细则发布，再到补贴产品抵达消费者手中，增量政策的快速落地，充分彰显了当前政府部门提振消费、扩大内需的力度和决心。下一步，更好发挥政策撬动效应，还需聚焦消费者和企业反映的问题及时打通堵点卡点，优化补贴申领审核拨付流程，对“先涨价再补贴”、骗补套补等违规行为加强监管，确保消费者的获得感不打折扣。

（作者：赵家宁）