智能手表贴在高铁车窗为何取不下来

春节假期结束，许多人乘坐高铁，告别家乡，返回工作的城市。

近期，话题“别把智能手表表盘贴在高铁车窗上”在网上引发热议。很多网友告诫大家不要轻易尝试。然而受好奇心驱使，一些人仍忍不住去验证。不出意外，智能手表被牢牢吸在高铁车窗玻璃上，取不下来了。

那么，智能手表表盘为何能如此结实地吸在高铁车窗上？如何将被吸住的手表取下？科技日报记者日前就此采访了山东大学国家胶体材料工程技术研究中心研究员李逸坦。

要想解释智能手表表盘为何被牢牢吸在车窗玻璃上，就需先介绍一个物理学现象——光胶现象。李逸坦介绍，光胶现象指的是当两个接触的物体表面光滑到一定程度时，表面越光滑，二者间的摩擦力越大。

“这种现象似乎与生活常识相悖。人们普遍认为物体表面越光滑摩擦力越小，越粗糙摩擦力越大。”李逸坦介绍，光胶现象产生需要一定条件：两个物体的表面要足够光滑，且物体表面分子靠得足够近。当满足这两个条件时，分子间的相互作用力即范德华力，就会让二者紧紧吸在一起。

除此之外，智能手表表盘和高铁车窗玻璃的表面不可能绝对光滑，比如手表表盘可能存在因贴膜没贴好而形成的气泡区。这时当表盘贴近车窗玻璃时，气泡区的气体会被排出，使该区域形成低压，甚至接近真空状态。此时，在大气压的作用下，智能手表就会被紧紧地压在车窗玻璃表面。

“网友们以为智能手表是被‘吸’住的，其实是被‘压’住的。”李逸坦介绍，类似的事情还有很多。比如，人们用吸管喝水，能够吸出水的原因在于人们通过吸气使口腔内吸管的压力小于外界大气压力，这时水就被大气压“压”入口中了。

如果智能手表被牢牢吸在玻璃上取不下来，我们该怎么办？

记者在网上看到，很多网友采用硬拽、硬撬等方式。但这些方法会损坏手表表盘和高铁玻璃。

“直接撬开肯定是不可取的，这种硬碰硬的方法往往事倍功半。”李逸坦说，解决问题的关键在于，一方面要缩小两个物体的接触面积，另一方面要减少表盘和玻璃之间与外界的气压差。

他建议，可以通过扭动智能手表使两个物体表面产生轻微形变，进而缩小二者的接触面积；还可以尝试在智能手表表盘与玻璃的缝隙处，将细针或薄卡片等工具轻轻插入，让空气进入，使表盘和玻璃之间的气压与外界的气压达到平衡。

“除此之外，大家还可以尝试给智能手表加热。”李逸坦介绍，一方面，加热可以让玻璃和手表表盘因膨胀程度不同而产生起伏，进而减小接触面积；另一方面，加热会使表盘贴膜形成的小气泡膨胀，就像给轮胎打气一样增加气压，使两者的贴合不再那么紧密，从而达到分离二者的效果。

但同时，李逸坦也提醒：“网友如果选择加热方法，切记要慢慢操作，同时要选择合适的温度，避免损伤智能手表。”