脊髓刺激可逆转退化的神经功能

科技日报北京2月5日电 （记者张梦然）一种无药物、微创的新型干预方法，可逆转脊髓性肌萎缩症（SMA）的根本问题——神经功能的逐渐丧失。美国匹兹堡大学医学院团队通过电刺激感觉脊神经，逐步激活脊髓中原本功能“沉默”的运动神经元，增强了成年SMA患者的腿部肌肉力量和行走能力。这项研究发表在最新一期《自然·医学》杂志上。

SMA是一种遗传性神经退行性疾病，表现为运动神经元的逐渐死亡和功能下降，这些神经细胞负责将大脑和脊髓的信号传递给肌肉以控制运动。随着时间的推移，运动神经元的丧失导致肌肉逐渐无力，引发行走困难等多种运动障碍问题。

目前尚无治愈SMA的方法，在过去十年里，一些有希望的神经保护疗法已经出现，包括基因替代和药物疗法。这些疗法能减缓但无法逆转疾病进程。

此次的初步临床试验在3名患有SMA的成人志愿者中进行。参与者接受了为期29天的治疗，期间植入两个位于下背部两侧的脊髓刺激电极，专门针对感觉神经根进行刺激。团队随后进行了多项测试，评估肌肉力量和疲劳度、步态变化、活动范围及步行距离等指标，以及运动神经元的功能。

结果显示，经过一个月的常规神经刺激疗程后，所有参与者的6分钟步行测试成绩至少提高了20米，运动神经元功能都有所改善，疲劳感减少，力量和行走能力得到提升。研究表明，人们可以设计一种神经技术，来逆转神经回路的退化并恢复细胞功能。

团队表示，只要在未来的研究中确定适当的目标细胞，这种神经刺激方法就可能广泛应用于治疗其他神经退行性疾病，如“渐冻症”或亨廷顿舞蹈症。