北京儿童医院亦庄院区6月开建

基层儿科医生短缺的现状如何化解？如何有效布局儿科医疗服务资源？近日，国家儿童医学中心主任、北京儿童医院院长倪鑫接受北京青年报记者采访。他透露，目前北京儿童医院正在开发人工智能大模型，打造“AI儿科医生”，赋能基层儿科诊疗。同时，本市儿科资源布局也在持续优化，北京儿童医院亦庄院区将于今年6月正式破土动工，预计2029年投用。北京儿童医院海淀院区也在筹划设计中，届时将更好满足儿科服务需求。

“AI儿科医生”今年上线

儿科医疗资源短缺是国际性的困境。在我国，儿科资源仍在一定程度上存在数量不足、区域分布不均等问题。人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，为解决这些问题提供了新的可能。2024年8月，北京儿童医院与相关人工智能企业签署战略合作协议，探索儿童医学大模型与健康医疗创新应用，以人工智能赋能优质儿科医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

“在儿科医生不足的前提下，我们想用大模型造出三类人工智能儿科医生。第一类是家庭型，以小朋友定制的方式打造人工智能机器人，其中整合海量的儿科初级保健知识，满足日常家庭保健所需。第二类是社区型，通过训练，这类智能‘儿科医生’能对一些儿科常见病进行有效诊断，帮助基层医院为孩子们提供有效诊断。第三类是三级医院的儿科医生助理，可帮助医生做疾病诊疗前期的一些工作。借此，希望能在一定程度上缓解‘儿科医生荒’，提升基层儿科服务能力。”倪鑫透露，预计今年3月份，家庭版的“AI儿科医生”大模型将正式发布。

倪鑫表示，希望这款大模型将来成熟之后可以广泛推广应用，赋能基层儿科诊疗，更好服务孩子就医。目前，大模型的开发正有序推进。“我也希望相关部门能对大模型的前期研发、后期具体应用场景推广落地给予资金和政策方面的支持。”倪鑫说。

海淀院区正在筹划设计中

关于本市儿科资源分布现状，倪鑫表示，北京儿科资源主要集中在中心城区，放眼郊区，周边儿科整体服务能力还不足。目前，北京主要是通过建设紧密型医联体，由实力较强的医院牵头带动，实现医疗资源的共享和优化配置。

今年6月，北京儿童医院亦庄院区将正式破土动工，这是本市提升儿童医疗资源供给的重要举措。按照规划，新院区建设项目占地面积15.33公顷，设置床位1200张，预计在2029年底前竣工并投用。

倪鑫透露，未来亦庄新院区建成后，西城院区的日门诊量将从当前的每天一万人次降低到2000人次左右，大部分患儿将分流至亦庄院区，不过西城院区急诊服务将保留。住院床位将从现在的970张降低至600张，可有效改善西城院区的住院条件。一些疑难杂症和大病患儿住院将调至亦庄院区，如儿童肿瘤、血液病等。“这些患儿来自全国各地，病情复杂，治疗时间较长，亦庄住院，家人的陪护成本会比城里低很多。”

倪鑫还透露：“目前正在紧锣密鼓地设计北京儿童医院海淀院区，新院址初步考虑在稻香湖路地铁站附近，预计有600张床位。”届时，北京的儿科医疗资源布局将更加密集：北京西部，有北京儿童医院西城院区，北部将来会有北京儿童医院海淀院区，南侧的大兴区有北大妇幼，东南方向有北京儿童医院亦庄院区，东部的首儿所通州院区也在建设中，东北方向则有北京儿童医院顺义妇儿医院。随着布局的加速推进，将更好满足人民群众的期待。

继续推进儿科大药房建设

目前，大多数医院做不到全面充足地储备所有儿童用药，尤其是在流感等就诊高峰期间，一些患儿仍要到儿科医院开药。从现实角度来讲，各级医院接诊的患者数量和结构不同，供需条件有差异，要求所有医院都配齐儿科用药也不太现实。

针对儿童用药问题，在去年北京市两会上，倪鑫提了建设儿科大药房的建议，建议以北京儿童医院、首儿所为核心，建立北京市统一儿童用药目录，在不同区域建设3-5家儿童用药保障大药房（或药品配送中心），统一儿科用药处方审核规则，建立儿科处方审核流转平台，各家医院开出的儿科处方，经过平台审核后，发送到就近的儿童用药保障药房，统一配送到家，方便家长患儿购药。

目前，倪鑫的建议已经写进了《北京市支持儿童医疗服务高质量发展若干措施（2024—2026年）》，相关工作也在推进。“但实际工作中也遇到了一些难点，比如涉及到药物的医保问题需要打通、初步试点的药店数量有限。今年我还将继续与相关部门沟通，准备把这几个难点啃下来，这是有利于孩子的事儿，实现后将有力提升孩子用药的可及性。”