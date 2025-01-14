“燃烧”脂肪关键机制发现

据发表于13日《自然·通讯》杂志的一项研究，西班牙国家癌症研究中心领衔的团队发现一种由线粒体蛋白控制的脂肪消耗机制。该机制有助于科学家探索预防肥胖及相关代谢疾病的新方法。

肥胖是食物摄入过多或总能量消耗不足的结果。科学家已知，脂肪组织（体脂）除了储存能量外，还在管理这些能量方面发挥至关重要的作用。脂肪组织是全身代谢的调节器，因此改善其功能很可能是对抗肥胖的有效方法。

脂肪组织有两类：白色脂肪和棕色脂肪。白色脂肪主要负责储存能量，而棕色脂肪（其细胞含有更多线粒体，从而呈现棕色）负责产生热量，即维持体温，该过程由寒冷或其他刺激触发。过去十年研究表明，激活棕色脂肪有助于预防肥胖和代谢疾病。长久以来，人们一直认为，让棕色脂肪产热消耗更多能量可预防肥胖，但这需要了解棕色脂肪的工作原理。

此次研究发现，棕色脂肪产生热量涉及多种机制，这主要由一种名为MCJ的线粒体蛋白控制。当从肥胖小鼠体内去除MCJ蛋白时，这些小鼠会产生更多热量并且体重减轻。向这些小鼠移植不含MCJ蛋白的棕色脂肪，能成功减轻它们的体重。

研究人员观察到，棕色脂肪中没有MCJ蛋白的小鼠，能避免肥胖引起的健康问题，如糖尿病或血脂升高。因此他们认为，MCJ蛋白或是治疗与肥胖相关疾病的新靶点。

研究人员解释说，没有MCJ蛋白能对健康起到保护作用。这是由于一条必需的信号通路被激活，从而使小鼠适应肥胖引起的压力。这条通路被称为分解代谢通路，它会增加脂肪、糖和蛋白质的消耗，从而在棕色脂肪中产生热量。这种机制也发生在棕色脂肪非常活跃的人身上。