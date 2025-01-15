专家提醒加强“一老一小”流感防治

中国疾控中心最新监测数据显示，当前全国流感病毒检测阳性率继续上升，且以甲型流感为主。专家提醒，目前正值流感等呼吸道疾病高发期，要提高自我防护意识，做好流感预防，同时儿童、老年人等重点人群出现流感症状后，应密切观察、积极就诊治疗。

贵州省疾控中心主任黄艳介绍，与普通感冒相比，流感患者全身肌肉酸痛、乏力、咽喉痛、头痛等症状更为明显，发热的程度更重，而普通感冒患者流涕、咳嗽、打喷嚏等上呼吸道症状更明显，不发热或只是低热。

黄艳提醒，流感是一种自限性疾病，无并发症者一般病程为1周左右，多在发病3-5天后发热逐渐消退，全身症状好转，但咳嗽、体力恢复需要较长时间。而流感的高危人群，如65岁及以上老年人、5岁以下儿童、孕妇以及患有心脏病、糖尿病、哮喘等慢性疾病的人群，在感染流感后更容易出现严重并发症，如肺炎、呼吸衰竭、心肌炎等，因此需要密切观察和积极就诊治疗。

上海儿童医学中心贵州医院儿童呼吸内科副主任医师王丽萍介绍，儿童出现流感症状后，轻症病例可居家隔离，并尽量在发病48小时内遵医嘱接受抗流感病毒药物治疗，多休息、多喝水、补充维生素、均衡饮食、注意保暖；重症病例或流感并发症病例需住院治疗。

专家提醒，接种流感疫苗是经济、有效的预防手段。接种流感疫苗后，抗体保护水平一般可维持6个月左右，疫苗保护力随着时间延长而减弱，而且由于流感病毒容易变异，每年流行的毒株不尽相同，所以建议6月龄以上且无接种禁忌的人群每年都接种流感疫苗。