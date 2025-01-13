手术能拯救社恐？专治脸红心跳！

生活中有社牛就有社恐。有这么一种社恐，年纪轻轻却在与人交流过程中瞬间出现身体“失控”：双颊骤然泛红滚烫，额头也渗出细密汗珠……生理上的窘迫欲盖弥彰，感受到被众人的目光紧紧锁住，巨大的焦虑感让人产生了社交回避。

注意！这已经超出了性格内向的范畴，很可能是一种源于心理与生理的双重困扰——赤面恐惧症。

这种社恐

主打一个“脸红心跳”

赤面恐惧症，医学上名为“面部潮红恐惧症”，指在公众场合或特定社交情境下，面部乃至全身出现明显潮红，且由于患者过度聚焦自身反应，强烈的焦虑情绪随之而生。这种焦虑如同恶性循环的漩涡，使患者陷入更深的社交逃避泥沼，加重其孤独感与社交障碍。

赤面恐惧症的核心症状是面部潮红，伴随有生理上的表现，如出汗、心跳加速、呼吸急促、手抖，甚至可能出现头晕或恶心；心理上的表现如明显的焦虑紧张、过低的自我评价、被他人注视或评价的恐惧、社交回避、反复回想尴尬场景等。

身心因素联手

造成的“深度”脸红

从生理角度上说，脸红是人体正常的应激反应，多因头面部交感神经兴奋所致，在青春期或成年早期，许多人于社交压力下皆会如此。但当这一反应严重干扰日常生活、工作与社交时，便可能已踏入赤面恐惧症的范畴。

赤面恐惧症的发病机制涵盖心理与生理两大维度：

心理层面 患者对社交场合常怀有过度担忧，或者受到过往不佳社交经历的影响，过分关注和在意别人的评价，并在内心深处产生矛盾交锋——一方固守着害羞、胆怯的性格，另一方疯狂地强迫自己去改变。

生理层面 遗传因素在一定程度上影响个体对社交焦虑的易感性；交感神经过度兴奋、部分患者的面部血管对情绪刺激更敏感，容易在紧张或焦虑时出现潮红反应等。

多措并举

缓解脸红型社恐

生活方式重塑 掌握深呼吸、冥想等放松技巧，为紧绷的神经松绑，舒缓焦虑情绪；远离咖啡、辛辣食物等刺激性饮食，这些可能加剧面部潮红。

心理疗法攻坚 认知行为疗法：倾听患者的心声、给予鼓励与理解，帮助缓解压力、建立自信；改变患者对社交场合的负面认知，帮助其建立更积极的社交信念，减少对生理反应的过度关注。暴露疗法：逐步让患者接触引发焦虑的社交场合，从低压力到高压力，帮助其适应并减少恐惧感。

药物治疗辅助 抗焦虑药物：如选择性选择5-羟色胺再吸收抑制剂，减轻由神经传导异常引起的焦虑，减少面部潮红的频率。β受体阻滞剂：减轻因焦虑引发的心跳加速和出汗症状，但通常作为短期辅助治疗。

需注意，所有药物治疗均需在医生的专业指导下谨慎进行，依据病情轻重精细调整剂量与疗程，确保安全与疗效并重。

手术治疗突破 胸腔镜下行胸交感神经切断术是当下治疗赤面恐惧症的微创利刃。通常在全麻状态下，取患者腋下小切口，分离切段两侧胸交感神经。简单打个比方，手术如同切断了向脸部输送“电流”的线路，“红脸信号灯”便被熄灭。手术耗时短、创伤小、效果确切。

手术治疗适用于保守治疗效果不佳、难以耐受药物治疗相关副作用或难以承担长期治疗的医疗花费的患者。手术效果术后即刻可见，患者可以极快地感到脸红出汗改善，但部分患者可能承担术后代偿性出汗的风险——原来要在脸上出的汗，术后换到了后背、前胸和腿部等身体部位，而且这种代偿性出汗有时还比较明显。

文/周婷 朱伟鹏（北京清华长庚医院）