镇咳祛痰药用对了吗？6图速览儿童流感防治要点

编者按：当前，正值呼吸道传染病流行的高发季节。监测结果显示，流感当前正处于季节性流行期，大多数省份的流行强度处于中等水平。儿童作为流感易感人群，“中招”了会有什么样的表现？怎么治疗？用药时有哪些需要特别注意的事项？6图了解防治要点！

来源：国家卫健委发布会、央视

文案/设计：孙红丽