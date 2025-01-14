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康复后如何提升免疫力？速看甲流6问6答

2025年01月14日08:50 来源：人民网

近期处于流感相对高发期，目前主要流行的流感病毒为甲型H1N1流感亚型。那么，甲流有何特点？甲流康复后，短时间内有可能再次感染吗？甲流康复后，该如何提升自身免疫力？下面，一起来看看关于甲流的6问6答！

(责编：孙红丽、吕骞)




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