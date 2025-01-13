提前吃抗病毒药能预防甲流吗？

近日，中国疾控中心最新数据显示流感病毒阳性率持续上升且以甲流为主。奥司他韦和玛巴洛沙韦这两款流感抗病毒药物到底啥区别，要怎么选？健康人群提前吃抗病毒药能预防甲流吗？别急，北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任医师马艳良、药学部主管药师陈月为您支招儿。

出现这仨症状 高度疑似甲流

甲型流感（简称甲流）是一种由甲型流感病毒引起的急性呼吸道传染病。甲流的主要症状包括突发高热、咳嗽（通常是干咳）、喉咙痛、肌肉酸痛（尤其是全身性的）、流涕、打喷嚏、鼻塞等，一些患者可能出现头痛、乏力，有些患者还会出现恶心、呕吐和腹泻等消化道症状。

如何判断自己得的是甲流，还是普通感冒？甲流和普通感冒都是呼吸道疾病，它们之间存在一些显著的区别。

从症状上看，甲流主要累及全身，最典型的症状是高热、全身肌肉酸痛。普通感冒往往主要累及上呼吸道，主要以流鼻涕、打喷嚏、嗓子疼等上呼吸道症状为主。虽然也会有发烧，但通常是低烧，且持续的时间也短。

还一个重点是流行病学史，如果近期接触过同样高热、全身酸痛的人，自己中招的可能性就更高了。特别提醒！若有以下情况，应高度怀疑甲流感染：

1.体温迅速升高，常伴随寒战，发热通常可以达到39℃以上。

2.肌肉和关节疼痛，尤其是头部、太阳穴和眉头部位。

3.有明显的胸闷、憋气感，严重者可能伴随缺氧症状，应及时就医。

48小时内用药 抓住治疗黄金期

针对甲流有很好的治疗办法，但要尽早用药，出现症状到用药的时间间隔越短，药物起效时间就越快。临床上常说，要“抓住48小时治疗黄金期”。

目前专门针对流感病毒的特效药物就是奥司他韦和玛巴洛沙韦，能够快速起效阻止病毒复制，迅速缓解症状。奥司他韦和玛巴洛沙韦都是处方药，需要在医师或药师的指导下选择更适合自己的药物。

从机制上来看，奥司他韦是抑制病毒从被感染的细胞中释放，减少病毒扩散。玛巴洛沙韦是抑制流感病毒的复制，让体内不再产生出新的病毒；同奥司他韦相比，玛巴洛沙韦改善流感症状的时间与其基本相当，但在抗乙流方面显示出一定的优势，可以使排毒时间缩短48小时。

治疗过程中，除了抗病毒药物，还可以选择解热镇痛药缓解发热、全身酸痛等不适，加上清热解毒的中成药，可以尽快远离甲流的侵扰。

流感是一个自限性疾病，对于大多数免疫功能正常的患者，都是可以自愈的。所以对于轻症或者不属于高危人群的，就可以选择在家休息，对症处理。但是一旦疾病进展比较快，同时有属于重症流感的高危人群，需要尽快就医，以免耽误病情。

健康人提前服药意义不大

有些网友认为“可以提前服用奥司他韦等抗病毒药物预防流感”，甚至将奥司他韦奉为“神药”。不过，奥司他韦的作用主要在于早期治疗和暴露后预防。高危人群如老年人、孕妇、免疫力低下者，以及有与流感患者密切接触史的，短期服用奥司他韦有降低感染风险的作用。但对于普通人群，提前服用的意义不大。

需要强调的是，不规范使用奥司他韦可能促使流感病毒产生耐药性，降低药物的有效性。另外，奥司他韦不能彻底防止感染流感病毒，尤其在病毒未明确流行的情况下，提前服用无法保证预防效果。

与奥司他韦相比，玛巴洛沙韦更容易出现耐药现象。在美国、日本的使用中发现儿童发生耐药的比例显著高于成人，因此不建议用于5岁以下儿童。但我国未发现近期流感病毒对玛巴洛沙韦的耐药现象。

两种药怎么选 综合考虑六因素

看目的 奥司他韦适应症包括甲型和乙型流感治疗和预防，玛巴洛沙韦尚未批准用于甲/乙流的预防。

看人群 在适用年龄方面，奥司他韦的适用年龄范围较宽，混悬剂型可用于2周龄以上婴幼儿，胶囊剂或颗粒剂可用于1岁以上儿童及成人；玛巴洛沙韦的适用年龄要窄一些，只能用于5岁以上、体重在20公斤以上的儿童和成人。如果已经怀孕或者怀疑自己怀孕，优先推荐在医生指导下使用奥司他韦。

需要特别注意的是，奥司他韦颗粒对于正处于生长发育阶段、身体器官尚未完全发育成熟的1岁及以下儿童，服药不宜超过5天。此外，胃功能不佳或者胃比较敏感的病人，可以餐中服药。

而对于玛巴洛沙韦，妊娠期女性应避免使用，因为对其潜在风险尚未可知。哺乳期女性服用时应停止哺乳或避免服用。

看使用便利 在这个方面，玛巴洛沙韦的优势非常明显，全程仅需服用1次即可。而奥司他韦需要多次用药，治疗时通常需每日2次、连服5天。

看治疗费用 随着仿制药的出现，以及国家集中采购政策的实施，与玛巴洛沙韦相比，奥司他韦的价格优势非常明显，具体与厂家有关。

看合并用药 奥司他韦与其他药物之间相互作用相对较少，这一点是玛巴洛沙韦比不了的。由于含多价阳离子的药物会影响玛巴洛沙韦的血药浓度，进而降低疗效，因此，如需使用玛巴洛沙韦，需避免与含多价阳离子泻药或抗酸药、或含有铁、锌、硒、钙、镁的口服补充剂一起使用，两者至少需间隔2个小时。

看不良反应 奥司他韦常见的药物不良反应主要表现为恶心、呕吐和头痛，通常在1-2天可缓解。除此以外，还曾有引起精神神经性不良事件的报道，比如幻觉、谵妄和行为异常。玛巴洛沙韦可以引起皮疹等过敏反应，也曾有黑便、结肠炎、横纹肌溶解等报道，使用过程中应密切观察，一旦发生及时就医。

预防流感 打疫苗最有效

专家提醒，接种流感疫苗是最有效的预防手段。当年接种的疫苗，都是根据前一年的病毒流行株来确定的，在一定概率上可以覆盖一般常见的流感病毒类型。尤其是那些对流感病毒易感人群，对于有基础疾病的人、老年人，包括家里人（家属），建议这些家属也要尽早去注射疫苗。

此外，科学预防流感，还是在日常做好以下功课：

勤洗手、戴口罩，减少去人多密集场所，尤其是商场、电影院等相对密闭空间，避免接触传染源；增强自己的抵抗力，均衡饮食、充足睡眠、适量运动；每天定时开窗通风，通风时间不少于30分钟。文/钟艳宇（北京大学人民医院）