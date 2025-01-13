冬季奇葩护肤说 说的就是你

大风降温，你的皮肤是不是也开始“喊冷”了？天干物燥，为了让皮肤暖和点，你是不是开始各种“宠溺”式护肤——面霜、敷面膜、蒸脸、去角质…… 别急，先听听医生给大家带来的“奇葩护肤说”，为你揭露那些隐藏在日常护肤中的“套路”。说不定你正在被这些不经意的护肤误区玩得团团转！

误区 洗脸水越热越好

你是不是觉得冬天用热水洗脸特舒服？但你知道吗？过热的水会破坏皮肤的油脂层，导致皮肤更加干燥。所以用温水洗脸，才是王道哦！

误区 蒸脸器=皮肤加湿器

蒸脸器一响，皮肤就“喝饱水”？别太天真了！频繁使用蒸脸器可能会破坏皮肤的皮脂膜，使皮肤失去锁水能力。建议每周使用1-2次，每次5-10分钟。

误区 面膜天天敷

每天敷面膜，皮肤可能会“喝撑”，导致皮肤过度水合，使角质层变得脆弱。建议每周敷面膜2-3次，每次15-20分钟，给皮肤一个喘息的机会吧！

误区 保湿喷雾不离手

保湿喷雾就像皮肤的“临时救星”，但别忘了及时锁水哦！否则，喷再多也只是“治标不治本”。喷完喷雾后，记得用化妆棉吸去多余水分，再涂上保湿霜，才是正道！

误区 冬天防晒霜可以省

冬天的阳光虽然温柔，但紫外线依然强烈，不涂防晒霜会导致皮肤晒伤和老化。建议选择质地较轻盈的防晒霜，每天涂抹。

误区 脸上起皮需去角质

皮肤干燥起皮，可能是因为缺水。这时候去角质，就像给皮肤“雪上加霜”。加强补水保湿，才是关键！

误区 保湿产品涂得越厚越好

保湿产品可不是“多多益善”，过量使用保湿产品可能会导致皮肤无法有效吸收，反而增加负担。建议少量多次涂抹，直到护肤品完全被吸收，才能起到较好的保湿作用。

误区 油性皮肤不需补水

油性皮肤同样需要补水！因为油脂过多并不代表水分充足。建议选择质地较轻薄、控油补水的护肤品，让皮肤在冬天也能保持水油平衡。

跳出这些“奇葩”误区，采取正确的护肤方法，你的皮肤就能在冬天保持水润和健康。记住，护肤就像谈恋爱，需要细心呵护、耐心等待，才能收获美好的结果。

文/王宝凯（北京儿童医院顺义妇儿中心）