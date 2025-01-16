长寿男性健康状况更佳有了科学解释

科技日报昆明1月15日电 （记者赵汉斌）记者15日从中国科学院昆明动物研究所获悉，该所孔庆鹏研究员团队近期通过长寿男性的甲基化分析，揭示了长寿男性特有的健康老化表观调控机制。相关研究成果日前在线发表于国际学术期刊《细胞报告》。

男性的预期寿命通常比女性短约5年。在此背景下，如何延长男性健康寿命成为科学界亟待解决的重大课题。值得注意的是，尽管世界90岁及以上长寿人群中，男性仅占约四分之一，但他们往往展现出更佳的健康状态，这为研究男性健康长寿秘密提供了宝贵的自然模型。

此前，孔庆鹏团队在女性长寿老人的表观遗传特征研究中取得了显著成果。他们发现DNA甲基化这一重要的表观遗传修饰机制，与衰老及老年病的发生密切相关。研究团队不仅在女性长寿老人中揭示了基因组异染色质区域高甲基化与启动子区域低甲基化熵等表观遗传特征，还指出DNA甲基化在男性和女性衰老过程中的非同步变化，这对理解男女寿命预期及老年病发生差异具有重要意义。

随后，该团队利用全基因组DNA甲基化测序技术，对男性长寿老人的特异性DNA甲基化特征进行了深入探究。他们发现，与女性长寿老人相比，男性长寿老人表现出显著的表观遗传年龄加速现象，但其健康状况却更佳，这提示存在男性特异的健康老化表观调控机制。通过比较不同年龄段和性别的老人，他们鉴定出男性长寿老人特有的DNA甲基化差异区域，这些区域可能成为表征男性长寿潜力的重要标志。

进一步的生物信息学分析显示，这些差异甲基化区域可能通过调控老年疾病相关基因的表达，抑制疾病的发生，从而让男性健康老化。此项研究从全基因组视角揭示了男性长寿人群存在的大量特异DNA甲基化修饰，并指出这些修饰与肿瘤等重大老年疾病的规避密切相关，不仅为男性长寿老人数量较少但健康状况更佳提供了科学解释，还为深入理解男性特异的健康老化分子调控机制提供了重要新证据。