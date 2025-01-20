如何避免“每逢佳节胖三斤”

不少人都有“每逢佳节胖三斤”的经历。传统佳节将至，亲友聚会增多，外出餐饮频繁，如何在过好节日的同时保持健康体重呢？“在春节期间进食总量和种类增多，是一个很正常的现象。”在国家卫生健康委日前召开的新闻发布会上，北京协和医院临床营养科主任于康说，虽然过节可以多吃一点，但不提倡暴饮暴食。如果某一餐确实吃多了，也不必太过纠结，下一餐少吃一点，加大运动量就平衡回来了。

近年来，我国超重和肥胖人群持续增长，保持健康体重不仅是人们在逢年过节关注的问题，也是日常健康管理的关键。2024年6月，国家卫生健康委会同多部门启动“体重管理年”活动，旨在通过三年左右的时间，实现全民体重管理意识和技能的显著提升，建立广泛的体重管理支持性环境，普及健康生活方式，并改善部分人群的体重异常状况。

当前，身体质量指数（BMI）被认为是体重健康与否的衡量标准。国家体育总局体育科学研究所研究员路瑛丽提醒，BMI关注的是体重和身高的比例，即使BMI正常，但如果体脂超标、肌肉减少，也不符合健康体重的要求；而如果BMI稍高，但体脂正常，说明增加的是肌肉，体重也是健康的。

对于多次减重却总是失败的人群，路瑛丽分析，减不下来可能是由于膳食不合理、运动不科学、睡眠不充足等。体重反弹可能是因为减重后不能持续控制饮食和运动量。所以，减重面临的困难就是要克服固有的不良习惯，建立并保持健康的生活方式，包括合理膳食、科学运动、充足睡眠、心理平衡等。

“体重管理年”活动宣传大使、女子艺术体操奥运冠军黄张嘉洋呼吁公众认识和享受运动带来的乐趣。“在训练方面，我们首先要有一个明确的目标，比如减脂、增肌或者提高某一项运动技能等，然后根据目标形成适合自己的训练计划。”黄张嘉洋说，计划应包括每天的训练时长、训练强度以及训练内容，持之以恒地坚持运动，将能很好地控制体重。

“减重要制定切实可行的运动计划，避免急于求成。”路瑛丽说，适度调整运动计划，尝试不同运动方式或多种运动方式的组合，寻求心理、营养、运动等方面的专业帮助，有利于度过瓶颈期。

国家卫生健康委医疗应急司副司长高光明说，建议以家庭为单位积极参与体重管理，家庭成员的互相提示、监督和鼓励是坚持做好体重管理重要的动力来源，也能有效预防家庭聚集性肥胖。