第一版医保丙类目录计划今年发布

“在基本医保现有的甲乙分类基础上，我们正在研究制定丙类药品目录，这是完善我国医疗保障药品目录体系的一次重大尝试。”1月17日，国家医疗保障局举行“保障人民健康 赋能经济发展”新闻发布会，国家医疗保障局医药服务管理司司长黄心宇在会上介绍，第一版丙类目录计划在今年年内发布。

近年来，国家医疗保障局持续动态调整国家医保药品目录，及时纳入符合条件的创新药品，鼓励医药企业创新研发，在赋能医药产业创新发展方面发挥积极作用。

“医保部门‘真’支持创新，支持‘真创新’，支持差异化创新的导向进一步彰显。”黄心宇介绍，国家医保药品目录已经累计新增835款新药好药。《2024年版国家医保药品目录》新增“全球新”的创新药38款，创历年新高。

随着医药创新水平的提高，干细胞治疗、基因治疗等一些对疾病诊疗作用巨大的医药产品，超出了基本医保覆盖范畴。黄心宇表示，需要进一步建立创新药的多元支付机制，拓展创新药的支付渠道。

基于此，丙类目录应运而生。“丙类目录药品的商保结算价格由国家医疗保障局组织商业保险公司与医药企业协商确定。”黄心宇介绍，丙类目录调整与每年的基本医保药品目录调整同步开展。国家医疗保障局将探索优化医保的支付管理政策，尽快完善丙类目录的具体工作方案，并积极引导支持惠民型商业健康保险，将丙类目录纳入保障范围。

“丙类目录将通过发挥医保部门的政策优势、专家优势和管理服务经验，为商业健康保险合理确定药品保障范围，支持商业健康保险在多层次医疗保障体系中发挥更重要作用。”黄心宇说。

为预留出丙类目录药品与商业健康保险进行对接，并开展保险产品设计、精算、落地的时间，从今年开始，医保药品目录调整预计提前至4月1日起开始接受申报。

为减少提前申报影响，助力更多获批品种获得申报资格，国家医疗保障局将设立预申报机制。黄心宇解释，如果4月1日目录调整申报开始时新药尚未获批，但预计5月底前能获批，企业可以进行预申报，待新药正式获批，即可参与目录调整专家评审等环节。

更多创新药物被纳入医保，意味着医保基金更多地为创新药品买单。会上公布的2024年我国医保基金收入和支出情况显示，全国基本医保基金总收入3.48万亿元，同比增长4.4%；总支出2.97万亿元，同比增长5.5%。医保基金收支平衡、略有结余。

国家集中采购挤出药价虚高的水分，为医保基金使用节约出空间，用于创新药“买单”。国家医疗保障局医药价格和招标采购司司长丁一磊介绍，国家组织药品集中带量采购共节约4400亿元资金，其中3600亿元用于创新药进入医保目录，也就是说集采节约资金的80%用于创新药。

“集采非新药，新药不集采。”丁一磊说，集中采购的药品耗材都是多家企业生产，集采通过鼓励合理竞争，节约基金使用空间，为创新药企业进入医保创造了条件。