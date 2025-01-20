以高质量康养托举最美“夕阳红”

心理疗养中心、特色美术馆、书画教室应有尽有，介助区、介护区、失智照护区一应俱全，不少或年迈或被疾病困扰的老年人在细心照料下得以安享晚年。一些康养机构将医疗护理和生活护理相结合，为老年人量身打造适合的养老服务；还有的充分挖掘当地自然资源和文化资源禀赋，推动发展文旅康养，不仅丰富了老年人的康养选择，也为当地经济发展探索出了一条新路。

随着我国人口老龄化趋势不断加强，老年群体不断扩容，康养因能更好契合“老有所乐”的需求而得到了更多的关注。康养产业的不断发展，不仅能提供丰富而精细的服务，康养本身所蕴含的保持健康、重视养生的积极心态也逐渐成为社会共识。

党的二十届三中全会提出“完善发展养老事业和养老产业政策机制”。近日，中共中央、国务院印发《关于深化养老服务改革发展的意见》，为优化基本养老服务供给提供政策牵引和制度保障。推动康养事业和康养产业高质量发展，是顺应人口老龄化大势的必然之举，也是更好满足人民群众日益增长的美好生活需要的题中应有之义。

发展康养事业和康养产业前景广阔，大有可为。据相关报告，2014年到2050年，我国老年人口的消费规模将从4万亿元增长到106万亿元左右，养老产业市场规模到2027年有望突破20万亿元。面对蓬勃的市场需求，当前不少地方积极开展创新探索，进行了诸多有益尝试。

比如，河南省郑州市围绕“十四五”时期“一老一小”发展目标，谋划储备37个养老重大项目，通过部门联动、社会参与、市场运作，形成以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务模式。洛阳市评定A级以上社区养老服务设施150个，推进30个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心，加快提升农村养老服务供给能力。在深圳的养老护理院，一批科技感满满的智能设备已经“上岗”，电动移位机帮助老人安全转移，便携助浴机解决老人护理问题，康复机器人为老人制定针对性照护方案。还有的康养中心在差异化上做文章，努力打造立体景观，并提供“生活+健康+快乐”管家式特色服务，更好满足人们对高品质健康养老的需求。

探索建立健全国家基本养老服务清单制度，构建居家社区机构相协调的“中国式”养老服务体系，理顺养老服务监管机制……一项项养老服务领域改革实招、硬招不断落地见效。

未来，更好实现“老有所养”“老有所乐”，还需进一步深化改革，健全养老服务体系，更好满足老年人多层次、多样化健康养老需求。在硬件方面，加强基础设施设备的普及和完善，为老年人康养提供扎实物质基础与保障；在软件方面，持续推进康养服务规范化、标准化建设，同时加强相关人才队伍建设，通过开展技能培训、技能竞赛等，提升广大从业人员的素质与水平。一言以蔽之，持续加强制度创新和政策供给，充分挖掘市场潜力与人力资源潜能，才能做到以高质量康养产业托举最美“夕阳红”。

（作者：楚向红，系河南省委党校党史教研部教授）