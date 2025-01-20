消费市场实现平稳增长（锐财经）

国家统计局日前公布的数据显示，2024年，中国社会消费品零售总额487895亿元，比上年增长3.5%。国家统计局贸易外经司司长于建勋表示，2024年，随着一系列扩内需促消费政策发力显效，消费市场在新业态新热点带动下实现平稳增长，服务消费需求不断释放，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费保持较快增长。

城乡市场销售稳中向好

从商品类别看，2024年限额以上单位近七成商品零售保持增长。

国家统计局局长康义表示，2024年扩内需、促消费政策加力实施，稳定和扩大了居民消费。特别是四季度以来，消费品以旧换新政策加力扩容，效果持续显现，市场销售增速明显回升，促进了经济回升向好。

市场销售稳中向好，城乡市场共同壮大。2024年，城镇消费品零售额421166亿元，比上年增长3.4%；乡村消费品零售额66729亿元，比上年增长4.3%，乡村市场销售增速持续高于城镇。“伴随县乡商业体系建设持续推进，县乡消费市场发展步伐加快，市场占比稳步提升。包含镇区和乡村地区的县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为38.8%，比上年提高0.4个百分点。”于建勋说。

看服务消费，在一系列促消费政策措施的作用下，服务消费供给逐步优化，消费场景不断融合创新，居民消费需求持续释放，服务消费市场保持较快增长。2024年，服务零售额比上年增长6.2%，增速高于同期商品零售额3.0个百分点。

于建勋分析，随着居民出游意愿增强，旅游市场持续升温，交通、旅游等相关消费增势较好，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类零售额较快增长。数字娱乐、在线教育、直播及短视频购物等新型消费蓬勃发展，带动信息类服务消费快速增长，通讯信息服务类零售额实现两位数增长。

新型消费潜力加快显现

康义介绍，去年新型消费潜力加快显现，网络销售、即时零售等消费新业态不断发力，带动快递业务量再创历史新高。2024年，全国网上零售额比上年增长7.2%；其中实物商品网上零售额增长6.5%，增速快于社会消费品零售总额3个百分点。从与网购密切相关的邮政快递业情况看，全国邮政快递业务量比上年增长21%。

实体零售稳定恢复。2024年，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1.9%，增速比1—11月份加快0.2个百分点。于建勋介绍，以品质优、体验佳为代表的仓储会员店零售额保持两位数增长；开展即时零售较多的便利店商品零售额增长4.7%，增速比1—11月份加快0.3个百分点；传统超市业态通过不断优化经营手段与内容，经营持续稳定恢复，零售额增长2.7%，增速比1—11月份加快0.2个百分点。

绿色升级类消费需求不断释放。居民绿色环保意识增强，以绿色智能家电、新能源汽车等为代表的绿色商品成为消费新热点，高能效等级家电、智能家电销售实现较快增长。据汽车流通协会统计，新能源汽车零售量1089.9万辆，增长40.7%，年渗透率达到47.6%。

以旧换新相关商品销售向好。“在消费品以旧换新加力措施落地见效带动下，自2024年9月份开始，相关商品销售向好，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额连续4个月两位数增长，汽车类、家具类零售额增速由负转正，建筑及装潢材料类零售逐步改善。”于建勋说。

支撑消费有利条件较多

2025年，消费需求还有待进一步提振。

“尽管消费市场总体保持平稳增长态势，但也要看到，国内有效需求仍显不足，居民消费能力和意愿有待提升，部分商品销售和服务消费较为低迷。”于建勋表示，进入2025年，随着国民经济持续回升向好，城乡居民收入不断增长，相关提振消费政策不断落地落细，消费新业态新模式逐步培育壮大，消费市场扩大态势有望得到巩固增强。

康义表示，未来支撑消费持续增长的有利条件较多。一是促消费政策持续加力，中央经济工作会议进一步提出全方位扩大内需，将释放更多政策效应。二是就业形势总体稳定，为居民收入增加奠定基础。三是消费新场景、新业态持续拓展，冰雪消费、首发经济、银发旅游等新增长点逐步形成。四是中国超大规模市场优势持续显现，14亿多人口基数和不断提升的城镇化水平，意味着消费潜力空间巨大。这些都将有力支撑消费的平稳增长。

“下一步要全面贯彻落实中央经济工作会议的决策部署，实施提振消费专项行动，推动中低收入群体增收减负，提升消费能力、意愿和层级，创新多元化消费场景，扩大服务消费。”康义说。