如何保障老年群体放心网购（链接）

数字经济时代，越来越多的老年人开始接触和使用网购平台，足不出户就能货比三家，享受一键下单、送货上门的便利。在一些大型社区，老年人还自发组织“网购交流群”，分享购物经验，逐步跨越“数字鸿沟”。

然而，老年群体网购市场也存在一些乱象。一些不法商家通过夸大商品功效、虚假促销等手段实施欺诈。有的老年人被商家诱导在直播间冲动消费，购买了大量不必要的商品；有的轻信“特效保健品”宣传，花费巨资购买“三无”产品；还有的因对退换货规则不了解，权益受损后投诉无门……

这些问题，不仅导致老年群体的经济损失，也影响他们的购物体验。因此，老年消费者在选择电商平台时要谨慎。建议使用知名度高、信誉良好的大型电商平台。购物前要仔细查看商家的经营资质、历史评价等信息，对比不同平台的商品价格，避免盲目相信“最低价”宣传。

对于一些直播电商，要保持清醒头脑。主播展示的商品效果往往经过精心设计，要理性对待其营销话术，不要被“限时优惠”“最后几件”等话术影响判断。购买前应详细了解商品的真实信息，必要时可请家人帮忙鉴别。

此外，遇到交易纠纷时不要慌张，可以先与商家沟通，协商解决。如果协商不成，可以向平台投诉，必要时向消费者协会等机构寻求帮助。遇到明显的诈骗行为要及时报警，并保存相关证据。不熟悉操作流程时，应及时向家人求助，避免贸然处理。

网购给老年群体的生活带来实实在在的便利。提高辨别风险意识，学会保护自己合法的消费权益，养成理性消费的习惯，老年朋友们一定能更好地享受网络购物带来的乐趣。

（作者为兰州大学经济学院数字经济与金融财税研究所副所长，本报记者赵帅杰采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年01月20日 07 版）