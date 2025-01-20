有了智能手机，67岁的高莲翠学会网购年货（民生一线·银发经济促消费）

高莲翠（左）到村里的寄递物流综合服务站取快递。

本报记者 赵帅杰摄

10多天前，在家住甘肃兰州的妹妹家串门时，67岁的高莲翠手机上收到一条快递取货码。“年货到啦！”说着话，她决定买票回家收货——远在百余公里外的定西市安定区巉口镇赵家铺村。

此前，两姐妹逛街时，高莲翠相中一幅裱框福字，想用来装饰新家，“春节快到了，喜庆又应景。”可转念一想，回家路上不好拿。于是，高莲翠比照款式，在网上下了单。

谁能想到，就在半年前，高莲翠的儿子给她买了智能手机，她却连连摆手，“眼睛花、看不清，操作复杂，算了吧。”那时，高莲翠习惯了字体大、声音响的“老年机”。智能手机拿在手里，连接打电话都有些手忙脚乱。

儿媳刘彩萍研究了新手机的适老化功能，帮着调整了字体大小，设置了一键拨号。后来，还教高莲翠和在市区念书的孙子视频通话。“不仅能听音，还能见到人”，高科技的便利让高莲翠决定试着学一学。为了能早些独立操作，高莲翠把觉得困难的步骤写在纸上，一有空闲，就向身边的人请教。

“现在老高能得不行呀？”最近，邻居的一句调侃，让高莲翠一家乐得合不拢嘴。当天上午，高莲翠老伴儿麻俶源遛弯到村口，突然被寄递物流综合服务站的“老板”叫住，“这有你家老高的快递。”麻俶源走近一瞧，还真写着老伴儿的名字。

原来，自从有了智能手机，高莲翠慢慢学会了发微信、刷视频，却还觉得不过瘾。偶然的机会，她跟邻居学会了在电商平台参与社区买菜。“昨天下单，今天就到货了。”一边解开袋子向家人展示，高莲翠一边说，“付款时手都是抖的，既怕点错数字多付账，又怕钱付了不给送货。”

好在一切顺利。有了第一次的成功经验，高莲翠将付款金额提高到两位数——花十几元买了五双加厚款铲菜用的手套。“商店里一双就要4元，网购价钱更低，质量也差不离。”高莲翠十分满意，动动手指就能送到村里，方便得很。

在赵家铺村，老年人的快递包裹正变得越来越多。曾是贫困县区的安定区，这几年变化很大。9年前，全区306个建制村全部通了硬化路，如今，乡村快递物流服务覆盖率达90%。完善的基础设施、便捷的快递服务，让网购成为不少农村老年人生活的一部分。

打开手机、滑动页面，从菜品到保鲜袋，再到卫生纸、洗衣粉等日化用品，高莲翠“指尖购物”的种类越来越丰富、频率越来越高。她网购的一款牙膏，因温和不刺激、清洁效果好，得到全家人的“点赞”。

翻看高莲翠的购物记录，消费金额集中分布在几元到几十元。“有一次‘斥巨资’，花了200多元，收到的商品质量却不太好。”春节要穿新衣，她在直播间给自己买了个棉袄，“看着款式挺新、厚度也行，谁知道到货后线头多、料子薄，拉链也不是很灵活，眼看钱要打水漂。”

申请、协商、寄回……在儿媳的帮助下，试水网购一个月的高莲翠第一次完成退换货。“吃一堑，长一智！”原先，每逢区里新时代文明实践中心志愿者宣传网购防骗招数，她都听得马马虎虎。最近，一见来人，就主动上前咨询。

年关将至，这几天，网购腐乳、蚝油等调味品，高莲翠习惯直接去正规旗舰店，比价后再下单。灯笼、春联和福袋挂饰，一有入眼的，先看评价，看好才出手。精挑细选后，网购的年货正陆续放入高莲翠家储物间。

“村里没有大集市，去趟镇子骑车要半个多小时。”往年备年货，高莲翠总和家人们一起到巉口镇赶大集，“如今，天冷都不太想出门，年纪大了，拎不动太重的东西。”高莲翠说，网上吃喝啥都有，种类比集市还齐全。

“嘀！”高莲翠低头看了眼手机，是网购的核桃、葡萄干和糖果到达的提示消息。披上外套走向村里的快递存放点，10分钟后，她就能将年货拎回来。

《 人民日报 》（ 2025年01月20日 07 版）