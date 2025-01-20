前瞻性研判脑机接口技术的伦理界限（有的放矢）

科技是发展的利器，也可能成为风险的源头。习近平总书记指出：“要前瞻研判科技发展带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战，完善相关法律法规、伦理审查规则及监管框架。”脑机接口是当前科技发展的前沿领域，也将成为未来产业发展的一个重要赛道。我们要坚持科技向善，前瞻性研判脑机接口技术带来的伦理挑战，明确其伦理界限，让科技更好增进人类福祉。

2024年，全球首例人类大脑设备植入手术取得成功。脑机接口技术在人脑上的使用，让我们想起英国作家赫胥黎的小说《美丽新世界》。在这部小说中，作者虚构了一个完全被技术改造的未来社会，小说中的大多数人都被生物技术所操纵。今天，一些曾经只能在科幻小说、电影里出现的故事，在脑机接口技术不断发展的形势下，仿佛正在变成现实。而一旦脑机接口技术在成熟后开始广泛应用，必将对人类社会发展产生十分重大的影响，其未知远大于已知，对此我们必须高度重视，进行前瞻性研判。

脑机接口技术的发展，经历了一个长期的过程。1924年，德国的汉斯·伯杰在一名颅骨缺陷病人头皮上记录到了电流计镜面的微小振动，这是人类历史上第一次记录到人脑电活动。1973年，美国科学家雅克·维达尔首次提出“脑机接口”一词，意指一个可以将脑信号转化为计算机控制信号的系统。2024年1月，全球首例人类大脑设备植入手术成功完成。脑机接口技术在历经数十年的发展后，目前已进入应用实验阶段。脑机接口也是我国不少公司重点研究的前沿领域。当然，正如相关领域专家指出的那样，尽管脑机接口技术在当下已经取得了迅速的发展，但其技术上的不足仍未完全解决，如脑植入软件设备与算法的故障与偏差、传感器生物相容性低而产生的生理排斥、脑机接口技术的低治愈率等。

鉴于脑机接口技术是对大脑神经活动的干预和指导，其技术会对人的认知、实践系统产生影响，在该技术尚未完全发展成熟时，便无法保证其不会给人体带来不利的影响，在实践使用中尚存在着潜在的伦理风险。我们必须坚守科技向善的价值准则，恪守维护人的尊严这一技术发展的底线，前瞻性为脑机接口技术的发展设置必要的伦理界限。从促进脑机接口技术良性发展的角度出发，合理的做法是应该严格区分不同脑机接口技术的类型，建立分类管理机制。

在理论上，脑机接口技术可根据其使用的方式和目的分为不同类型。例如，根据是否植入人的大脑内部，脑机接口技术可具体分为非侵入式脑机接口技术和侵入式脑机接口技术两类。对于非侵入式脑机接口技术，由于其不会植入人的大脑内部，只是作为身体的辅助工具使用，对身体产生的影响相对较小，所以一般可采取较为宽松的伦理审查措施。不过，考虑到脑机接口技术是对大脑神经活动的干预和指导，其最终会作用于人的认知和实践活动，自然应遵循自主、不伤害、有利、公正等国际公认的基本伦理准则，不得违反国家相关法律、伦理规范，不得损害公共利益，并接受所在单位伦理委员会的审查。侵入式脑机接口技术具有更大的伦理风险，其使用除了应遵循非侵入式脑机接口技术的上述要求以外，还需进行更严格的伦理审查。

根据使用目的的不同，脑机接口技术又可具体分为修复型脑机接口技术和增强型脑机接口技术两类。修复型脑机接口技术以医疗为目的，想要实现的是对某些神经性疾病的预防和治疗。由于这事关个体最基本的生命和健康利益，而保有个体基本的生命和健康利益是个体最基本、最正当的利益诉求，所以该技术的使用在理论上的争议并不大。不过，考虑到脑机接口技术是对大脑神经活动的干预和指导，相关研究人员要充分认识到该技术的使用可能会给人的身心带来影响，对使用中可能导致的身心伤害与权利侵犯应采取严格的伦理审查措施。对于增强型脑机接口技术，由于该技术尚处于发展初期，技术适用的社会领域、合理的增强程度还不确定，其对人类造成的不利影响还不明确，相较于修复型脑机接口技术，存在更多的未知风险。所以，在使用增强型脑机接口技术时，需充分考虑其使用的风险和收益，采取更严格的伦理审查措施，把对人类造成的消极影响最小化。

（作者单位：北京大学公共卫生学院全球卫生学系）

《 人民日报 》（ 2025年01月20日 09 版）