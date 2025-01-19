伊利：坚持以人为本 践行“员工价值领先”目标

“3，2，1，伊利我们来了！”近日，伊利邀请全国200名业绩菁英代表和在背后默默支持他们的家属共计400人，回到呼和浩特总部，一起参观健康谷、集团总部、国家乳业技术创新中心、参与特色文化活动、参加集团年会……共同感受伊利大家庭的温暖，见证荣耀美好的时刻。

伊利业绩菁英携家属回总部

在与菁英及家属晚宴的致辞中，伊利集团董事长兼总裁潘刚表示，“家人一直是伊利人最坚实的后盾，正因为有了家人们的默默奉献和全力支持，才让我们在奋力拼搏时毫无后顾之忧，在面对困难时愈发坚韧勇毅。在伊利，大家不只是做一份工作，而是经营一份健康事业。伊利的发展不仅承载着六万伊利人的职业理想，也承载着背后十几万个员工家庭对美好生活的向往，数百万上下游合作伙伴对共赢发展的期望，还有亿万消费者对健康生活的追求。”考虑到呼和浩特气温偏低，体感寒冷，潘刚还特别安排准备了保暖的羊绒围巾和手套，现场亲手把礼物送给菁英和家属们。

在伊利为菁英及家属们准备的健康管理讲座、品香制香、DIY掐丝珐琅等系列活动中，大家积极参与，享受其中。大家还被特别邀请参加“Believe &Achieve 四海奋楫 共赴新途”2024年会暨联谊会，他们在年会内场的专属区域落座，沉浸式感受公司年会震撼的现场和精彩的节目，迎接数万伊利人的欢迎。

人才，是企业卓越发展的宝贵基石。“尊重”是伊利的核心价值观之一，秉承“尊重人、凝聚人、发展人、成就人” 的人才理念，伊利一直践行企业与员工的双向奔赴和互相成就。在潘刚看来，要把功夫用在对员工的培养和爱护上，帮助员工提升自己的能力，实现更好的成长，更要让员工共享企业发展的成果。

2025伊利菁英汇活动是伊利集团以人为本、践行“员工价值领先”目标的具体体现。在伊利40多项福利待遇中，非法定福利项目占85%，成为伊利人长长的“幸福清单”。同时，伊利还不断升级“春雨计划”，帮助员工解决购房、医疗、教育等方面的难题，出台《伊利集团爱心基金实施办法》，为困难员工解决燃眉之急。通过这一系列举措，伊利在建设好企业“大家庭”的同时，全力守护好员工的“小家庭”。