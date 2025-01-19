多个电商平台数据显示，近期平台上流感用药相关搜索和销量成倍增长，不少健康平台上相关疾病的咨询和问诊数也在上升。流感相关药物有必要囤吗？得了流感该如何科学用药？

尽管药品需求量上升，不少药店供货紧张，但远远没有到“一药难求”的程度。记者搜索叮当健康美团买药等线上平台看到，玛巴洛沙韦片（速福达）、奥司他韦等在各大平台均有销售，药品价格和平时差别不大，其中玛巴洛沙韦片20mg2片装价格在220元至270元之间，磷酸奥司他韦胶囊（达菲）75mg10粒装价格在190元至240元之间。美团买药相关负责人表示，每年冬季是呼吸道疾病多发季，美团买药已经根据大数据研判，在需求量上涨较为明显的城市，联动药企、连锁药店进行精准补货，全力保障流感高需用药平价供应。

玛巴洛沙韦片的生产商罗氏制药也表示，目前速福达在市场供应充分，已经在中国约7000家医院实现准入，患者凭处方可以在京东、美团、阿里、叮当等线上平台购买。同时，罗氏制药还与华润、海王星辰、老百姓等药店进行线下供应合作，根据各公司的订单来保障供应。

呼吸道疾病相关药物生产供应情况始终是相关部门关注的重点。近日，工信部消费品工业司副司长王孝洋表示，工信部系统梳理了流感等呼吸道疾病相关解热镇痛、抗生素、中药、小分子抗病毒药物等产能产量情况，总体上供给充足、市场稳定并具备增产和扩产的能力。比如，磷酸奥司他韦日产能达到156万人份、库存超过4700万人份，其中儿童用的颗粒剂型库存超过1600万人份；连花清瘟的日产能达到1.2亿颗、库存超过8600万盒；布洛芬日产能达到1.5亿片，且这些品类都具备增产、扩产能力。

国家卫生健康委医疗应急司副司长高新强介绍，从目前了解的情况看，相关重点药品生产供应和库存总体正常，配送率在正常范围。针对基层医疗机构用药需求，各级卫生部门结合县域医共体建设，畅通乡镇卫生院、社区卫生服务中心与县级医院，鼓励各地依托县域医共体建设县域中心药房，建立药品登记和配送制度，优化偏远地区药品配送方式，提高配送效率，保障药品数量充足、质量可靠。

目前，中央和地方的医药储备中都有一定量的磷酸奥司他韦、布洛芬等呼吸道疾病的常用治疗药物，可以用于紧急调用；中央医药储备还存有磷酸奥司他韦的中间体，能够用于紧急扩产。电商平台监测数据显示，近一年来常用的国产呼吸道疾病治疗药品都没有出现过断货情况，平台供应稳定。同时，国家卫生健康委要求各级医疗机构提前备足流感等呼吸道传染病用药，加强重点药品短缺情况报告，及时核实并做好供需对接。

一段时间以来，“全病程只需服用一次”的玛巴洛沙韦片取代“3天至5天用药”的奥司他韦，成为广受关注的流感用药。同是抗流感病毒药物，在治疗过程中应如何选择使用？相关专家表示，玛巴洛沙韦片的作用机理是抑制流感病毒的复制，奥司他韦的作用机理是抑制流感病毒从被感染的细胞中释放，两者虽然有区别，但现行临床指南中并未对两种药物进行优先选择的推荐。抗流感病毒药物在出现症状后48小时内使用效果最好，在流感高发季，患者可以适当备药，但抗流感药物是处方药，建议在医生指导下使用。

北京儿童医院顺义妇儿医院儿科主治医师田红宇介绍，在确保用药安全、有医生指导的前提下，抗流感病毒药物应在确诊后及早使用，原则上最好在发病后48小时内使用，如果出现流感症状，应及时进行病原学检测，抗原检测阳性者尽早口服抗病毒药物，发病时间超过48小时的患者依然可从抗病毒治疗中获益。目前常用的口服抗流感病毒药物为奥司他韦，各年龄段包括新生儿均可使用，一般疗程为5天；也可以服用玛巴洛沙韦片，该药目前只批准用于5岁以上、体重在20公斤以上的儿童及成人，全病程给药1次。

田红宇提示，患流感后应避免盲目或不恰当使用抗菌药物，仅在有细菌感染指征时在医生指导下可使用抗菌药物。高热者可进行物理降温、合理选用退热药物。儿童推荐使用的退热药是对乙酰氨基酚和布洛芬，忌用阿司匹林或含阿司匹林的药物退热。咳嗽咳痰严重者可口服止咳祛痰药物，儿童慎用镇咳药。在个人防护方面，接种流感疫苗可以显著降低感染风险，还没有接种流感疫苗的人员现在依然可以接种。