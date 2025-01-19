国家医保局：为百姓带来更多医保新福利

记者从近日召开的国家医保局新闻发布会上获悉，2024年我国医保基金收支平衡、略有结余，医保基金安全可持续。2025年将进一步推进药品耗材集采、扩大跨省共济应用地域范围、长期护理保险制度建设等改革，为百姓带来更多医保新福利。

在集中带量采购和价格管理方面，国家医保局价格招采司司长丁一磊介绍，2025年，医保部门将持续深入推进药品、医用耗材集中带量采购。国家层面将在上半年开展第11批药品集采，下半年开展第6批高值医用耗材集采，并适时启动新批次药品集采。“集采充分发挥了减负担、腾空间、促改革的动能转换作用。2018年以来，国家组织药品集中带量采购累计节省医保基金4400亿元左右，其中用于谈判药的超3600亿元，即老药集采省下来的钱80%用于新药。”丁一磊说。

在多层次医疗保障方面，国家医保局医药管理司司长黄心宇表示，第一版丙类药品目录计划于2025年内发布，将支持商业健康保险在多层次医疗保障体系中发挥更大作用。据介绍，丙类目录作为基本医保药品目录的有效补充，主要聚焦创新程度很高、临床价值巨大、患者获益显著，但因超出“保基本”定位暂时无法纳入基本医保药品目录的药品。国家医保局将采取多种激励措施，积极引导支持商业健康保险将丙类目录药品纳入保障范围。

在职工医保个人账户跨省家庭共济方面，国家医保局大数据中心主任付超奇表示，截至2025年1月16日，全国已有11个省份81个统筹区能够进行个人账户的跨省共济，实现跨省共济1540笔，共济金额超70.48万元。2025年将加快跨省共济工作步伐，扩大应用地域范围。在跨省异地就医方面，国家医保局医保中心主任王文君表示，2024年跨省异地就医直接结算人次达2.38亿，减少群众资金垫付1947亿元，分别较上年同期增长84.7%、26.7%。2025年将继续优化异地就医结算，完善备案，规范管理，巩固提升门诊慢特病费用跨省直接结算服务。

在长期护理保险制度建设方面，国家医保局待遇保障司司长樊卫东表示，截至目前，长期护理保险制度覆盖1.8亿人，累计260余万失能参保人享受待遇，基金支出超800亿元。提供就业岗位约30万个，拉动相关产业社会资本投入约600亿元。

“国家医保局正在会同有关部门，以建立独立险种、制度覆盖全民、政策规范统一、契合我国国情为目标，加快建立长期护理保险制度，切实减轻失能人员护理服务费用负担，夯实推动共同富裕的制度基础。在强化制度顶层设计的同时，建立健全17项核心政策和管理运行机制，确保制度全面覆盖、落地实施时，失能群众能够及时兑现待遇、享受服务。与此同时，研究探索支持商业健康保险和社会力量参与长期护理保险制度建设机制，激发市场活力与社会创造力，鼓励研发和应用数字化、智能化长期护理服务产品，为加快发展新质生产力注入鲜活动力，推动长期护理保险更高质量发展，让失能群众获得更加安全、更加便捷、更加优质的服务。”樊卫东说。

在加强老年人医疗保障的同时，儿童的医疗保障也在不断完善。王文君介绍，国家医保局大力推进新生儿“出生一件事”联办，吉林、山西、山东、福建等地通过“出生一件事”，探索新生儿凭出生医学证明参保、在线申领医保码，实现新生儿“出生即参”“床边即办”，及时报销新生儿医疗费用，直接结算生育医疗费用。

国家医保局办公室主任朱永峰表示，2025年，医保部门将坚定不移推进医保改革，呵护“小的”、照顾“老的”、保障“病的”、支持“新的”、挤掉“虚的”、打击“假的”，守好用好人民群众的“看病钱”“救命钱”，赋能医药机构和医药产业高质量发展，促进医疗、医保、医药协同发展和治理。