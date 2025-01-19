西藏全域上线运行“医保钱包”

中新网拉萨1月18日电(贡确)由西藏自治区医疗保障局主办，中国农业银行西藏自治区分行承办的西藏自治区“医保钱包”上线运行启动仪式17日在拉萨举行。

西藏自治区医疗保障局聚焦“医保个人账户不能跨省给近亲属使用”的堵点问题，在国家医保局的大力支持和指导下，通过全域上线运行“医保钱包”的方式，实现近亲属之间个人账户跨省共济。

记者从活动中了解到，“医保钱包”是医保部门为个人开通的资金账户，与个人医保码(医保电子凭证)相关联，具有转账功能，参保人可通过“医保钱包”转账功能将个人账户的资金或“医保钱包”资金转账至配偶、父母、子女、兄弟姐妹等近亲属的“医保钱包”用于就医购药费用结算、居民医保个人缴费等，实现近亲属之间个人账户共济使用(含跨省共济)。

据悉，拥有个人账户的西藏自治区参保职工，可通过国家医保服务平台APP申请开通“医保钱包”，并通过“医保钱包”转账功能将个人账户的资金转账给已开通“医保钱包”的近亲属。下一步，西藏自治区医疗保障局将积极开展“医保钱包”推广应用，与具备开通条件的省市开展跨省对接联调，由少到多逐步覆盖全国，通过“医保钱包”实现个人账户跨省共济惠及更多西藏参保职工及近亲属。