术后麻烦不断 禁而不止的“断骨增高” 有多坑？

断骨增高术是肢体延长术的俗称，是一项有创伤的疾病治疗技术，自2006年，我国卫生部门规定，严禁用于美容项目，但事实上，这种手术依然有人用于美容，在网络上有不少人声称可以做这项手术。

2024年11月，《新闻调查》记者在网上联系上一位“医托”阿迪，提出想做断骨增高，阿迪称，他有合作的医生，手术价格是12万，并邀请记者前去面诊，地点在福建泉州。

阿迪说，他推荐的手术主刀医生姓孟，技术过关，是当地一家医院的院长。由于属于违禁手术，医生都很谨慎，特别是前一段时间媒体曝光断骨增高后，接手术的医生就更加谨慎。

与孟医生的相见要等到晚上，阿迪白天安排我们先去见一位“腿友”，这是圈子里对断骨增高者的称呼，阿迪说，他和“腿友”可以让我们对这项手术有更多的认识。

这位“腿友”说，他的断骨增高手术刚刚结束18天，也是阿迪推荐、孟医生操刀，在经历了术后一周的住院后，他在这里租了房子、请了保姆。现在他正在经历手术后的胫骨延长期。

这位“腿友”原身高不到1米6，按手术设计，他的小腿将延长6厘米。对于这项国家明令禁止的手术，他说，自己从未犹豫过。

在阿迪和“腿友”口中，断骨增高是技术简单、原理简单的“小手术”，而在媒体报道中，它常被描述为“近乎自残”“医美邪术”。那么，断骨增高到底是怎样一种手术？是否有医学原理作为基础？又为什么禁止在健康人身上开展呢？

杜辉所在的北京积水潭医院，也是国家骨科医学中心，据杜辉介绍，利用肢体延长与重建技术，他们可以治疗先天畸形、后天原因导致的肢体短缩、骨缺损等疾病，帮助患者实现双下肢等长。

北京积水潭医院足踝外科副主任 杜辉：这个学科的一个本质，从开始到现在，核心的哲学理念是组织牵拉再生。所谓的组织牵拉再生，就是在一定的应力刺激下，持续缓慢的牵拉下，它的人体的组织能再生。它不光是骨延长，实际上是包括骨也在内的这个骨膜、血管、神经、肌肉、皮肤都会随着你的牵拉变长，所以真正应该叫肢体延长。

上世纪50年代，苏联医生伊利扎洛夫受到自行车轮稳定结构的启示，发明了环形外固定架，在用它治疗二战后骨病伤员的过程中，他发现了缓慢牵拉促进骨再生的现象，后来他提出“张力应力法则”，这被誉为20世纪骨科领域最重大的发现之一。

秦泗河是最早在中国介绍和应用伊利扎洛夫技术的医生之一，从上世纪90年代至今，他用这项技术治疗四肢残缺畸形超过7000例。

然而，这项有着神奇色彩的技术，对骨科医生来说也颇具挑战，因为肢体延长术的技术特点和器械应用方式决定了它极易产生各类并发症。

2006年之前，肢体延长术曾在我国广泛开展，既用于畸形矫正，也应用于普通人的增高。当时，部分医疗机构不顾自身能力和条件，通过广告大肆宣传，招揽患者，很多手术失败的案例引发了社会强烈关注。

2006年，当时的国家卫生部发布通知，要求肢体延长术必须在符合条件的医疗机构进行，必须严格掌握临床应用适应证，适应证包括先天畸形、外伤、肿瘤、感染等原因所致的骨缺损或肢体不等长，以及因疾病引起的肢体畸形。不具备这些适应证的，严格禁止使用肢体延长术，严禁用于美容项目。

原本销声匿迹的断骨增高术近年来为什么又重新出现？明知手术存在风险的情况下，这些“腿友”为什么还愿意铤而走险？在卫生部门有明确禁令的情况下，为什么还有医疗机构会开展这项手术，它们又是如何开展的呢？

与阿迪约定的医生面诊时间是晚上7点半，他一再提醒，见面时间尽量简短，不要提太多问题。记者按时到达约定医院，阿迪带我们进入后，直接上了四楼的病房，这时一位医生出来迎接我们。

在记者表达了不急着拍X光片、要尽快面诊的想法后，阿迪带我们来到了四层最里边的一间病房，他说，这里就是医院为记者安排的术后住院病房。

等待医生的这段时间，记者又提出对手术的担心，阿迪则再次强调，这是一项简单的手术。阿迪又尝试用“人工智能”向记者解释断骨增高的风险问题。

随后，阿迪向记者展示了他微信中的“腿友”交流群，几个群的人数加起来已超过千人，而其中一个术后交流群，里面有两百多个群成员。

据了解，像阿迪这样的医托在圈子内颇具影响力，他们建立的微信交流群是很多腿友开始接触断骨增高的关键平台，当然，也是医托揽客的重要渠道。

小方原来身高大约1米5，她说，自己从高中时就开始关注各类增高方法，想要长高是一直是内心的执念。

2020年，小方第一次接触断骨增高，在微信交流群里，一位叫“风筝”的医托分享的术后视频记录，让小方坚定了做断骨增高的决心。

“腿友”小林也是通过医托的各种微信群开始了解断骨增高，在他看来，医托在群里常以断骨增高科普或个人术后分享的名义，夸大手术效果，淡化手术风险。

在隐秘的断骨增高手术链条中，作为关键环节的医托，一端连着具有强烈增高愿望的“腿友”，另一端则是“开发”能与其合作的手术医生。

正如小方所说，记者在与阿迪见面之前，他没有透露关于手术医院和医生的任何信息，甚至连手术地点福建泉州也是多次询问后才松口的。阿迪最初是让记者到广州与他会合见面，基本确定做手术后才能来面诊。

按照之前阿迪的报价，手术费是12万元，全自费，不能走医保，钱不直接给孟医生，而是给他，要求最好使用现金。而在医疗流程上，阿迪说，是按照正常手术住院程序，只是要在X光片和病历上做一些手脚。

以畸形矫正之名，行断骨增高之实，这样的方式小林也曾经历过。2023年，小林最终决定做断骨增高手术，他没有选择找医托，而是在“腿友”的秘密推荐下，联系上了所在省会城市三甲医院的一位赵医生。

小林提供的住院病案显示，他入院时被诊断为“后天性膝内翻”。根据后来医院的调查，医生对X光片并没有做手脚，只是改了病历。

2024年，小林因并发症等问题与主刀医生赵医生闹翻，此后向当地卫生部门举报医院开展违禁手术，原本保持默契、暗中开展的手术浮出水面。根据调查，赵医生曾先后为三人做了断骨增高手术，小林是其中之一，手术还“走了医保”，医院表示，发现后院方已将医保基金退回。那么，赵医生是否和医托有联系呢？

医院方面也称，赵医生是在患者反复央求之后才做手术的。但根据医院调查，赵医生此前并非没有做这项手术的经历。

由于断骨增高在国内是违禁手术，医托也一直在寻找国外合作机会。小方说，2020年前后，“风筝”等医托就开始为土耳其相关机构进行宣传引流，受他们影响，2020年，她与“腿友”一起，选择远赴土耳其做断骨增高。

相比于美国、德国、韩国等发达国家，土耳其做断骨增高价格较低，国内“医托”也较早与当地中介机构开展了合作。

从渴望增高的腿友，到违规操作的医生；从国内的灰色链条，到国外的中介机构；再加上无利不起早的医托，所有这些因素，让十几年前就已明令禁止的断骨增高术又再次成为媒体和社会关注的焦点。那么，接受手术的人后来经历了什么？

并发症？系统工程！

一见面，孟医生对于做断骨增高的态度似乎有些谨慎，但接下来，提到术后效果，特别是运动功能的恢复，他给出了相对乐观的描述。

而当谈到自己的手术技术，孟医生则非常自信，在他看来，即便术后出现各类并发症风险，他也完全有能力控制和处理。

医院的介绍显示，孟医生是医院院长、骨科副主任医师，从事骨外科临床工作三十多年，其中特别提到，他在国内较早应用“伊利扎洛夫”技术治疗复杂性骨折、四肢骨不连、创伤性骨髓炎等。

而当记者更明确地表达想做增高的意愿时，孟医生也更加积极。

孟医生又展示了最近他做的断骨增高案例，包括患者术后的X光片、他与患者的微信聊天记录等。面诊的最后，孟医生再次表明了他的态度。

据了解，这家医院是一家以骨科为特色的二级综合医院。在这样一家医院，秘密进行一项违禁手术，医生的手术技术是否过关，并发症到底能否有效控制和处理，术后能得到应有的保障，用“腿圈”里经常说的一句话，这就像是一场赌博……

2023年初，选择在三甲医院做手术的小林，满怀着对增高6厘米的期待，进入了胫骨延长期。然而，让他没想到的是，刚过一个多月，他的腿就出现了问题。

据专家介绍，这样的关节功能问题是肢体延长过程中容易出现的一种并发症。大腿的股骨延长易出现膝关节僵硬，小腿的胫骨延长则容易发生足踝畸形。

杜辉说，临床实践中，对于有适应证的单侧肢体延长患者，关节僵硬这样的并发症通常可以预防或及时处理，但需要医生与患者之间的紧密合作。

北京积水潭医院足踝外科副主任 杜辉：第一依赖于手术技术，手术技术需要能给患者一个尽可能小的疼痛感，让他去锻炼关节。第二个患者要知道手术之后，他需要去配合做康复训练。第三个是康复师需要知道患者术后的康复需要哪些要点，所以三者都得配合在一起，否则这个手术以后就非常容易出现关节功能障碍。

根据采访到的信息，我们很难判断小林出现关节并发症的直接原因，赵医生的手术操作、小林术后的康复训练、延长速度等都可能导致这样的结果。但可以确定的是，术后，赵医生与小林之间没有建立起相互信任和紧密配合的医患关系。

小林说，手术后赵医生态度冷淡，而在出现关节并发症后，也没有及时采取措施。小林认为，赵医生在术后逃避责任、拖延时间。

但赵医生并不认可这样的说法，在回复记者的短信中赵医生说：“他在我们医院做了手术之后，非常好，他有点心急，又去了另外一家民营医院。”

对此，小林认为，自己是在迫不得已的情况下才去了第二家医院。2023年4月，为了解决关节并发症，小林到另一家医院就医，进行关节修复，也就是做二次手术，他本以为可以改善状况，但未承想又出现了问题。

过去两年里，小林的生活彻底改变，他的双腿长短不一，膝盖和脚踝经常疼痛，无法长时间走路，更不能长距离跑步和剧烈运动，他说，现在主要的运动方式是脚踏车和原地踏步走。

小林：后悔啊，肯定后悔啊，要知道这个手术后期的并发症这么强，肯定不会去做。

事实上，肢体延长术的并发症发生率到底有多大，不同的随访研究结果有非常大的差异。其根本原因是，它的并发症发生率与手术医师临床经验和是否全程管理密切相关。专家认为，肢体延长是一项系统工程，而且非常依赖医患的相互信任、协同配合。

那么，发生并发症后是否能有效控制呢？2021年和2024年，杜辉先后发表论文，对积水潭医院此前开展的有适应证的27例大腿延长和10例小腿延长案例进行随访和研究，结果显示，肢体延长的各类并发症基本可以得到有效控制。

北京积水潭医院足踝外科副主任 杜辉：大部分的这个并发症都是能够通过术后早期发现、早期处理，能够把它扼杀在一个萌芽状态，大部分患者是不需要二期手术再去处理的，但这个前提仍然是建立在医生、患者、康复师，在一个密切协同的这种状态下。

杜辉说，这项随访是针对有适应证的患者，他们不是增高，而是为了治病，患者依从性更好，同时各方面医疗条件完善。而对于处于违禁状态的医美性质的断骨增高而言，暗中开展的手术几乎无法保证全程管理，这项复杂的系统工程在秘密进行的情况下，出现并发症风险大幅增加，也很难及时有效地控制处理。

杜辉告诉记者，近年来，他也接诊过一些国外做断骨增高后出现并发症的患者，他们往往是延长期的术后管理出现了问题。

选择去土耳其进行断骨增高的小方，如今就悔恨不已，手术后发生的多种并发症，给她的身心造成了深深伤害。

2021年初，小方在土耳其的医院做了断骨增高手术，胫骨延长了大约6厘米，在经历了漫长的延长期、拆除了外固定架后，当年7月，本以为一切顺利的小方，突然出现了右腿严重感染的情况。

面对突如其来的并发症，小方说，无论是远在国内的医托“风筝”、当地机构老板，还是手术医生，都不愿积极治疗。当年9月，小方被确诊为慢性骨髓炎。

小方说，由于中介机构和手术医生之间相互扯皮推诿，延误治疗，她的病情反反复复，伤口过了6周依然没有愈合。最终她选择了回国治疗修复，一场为了增高梦想而进行的国外冒险，以出现多种并发症的结局收场。与她一同出国做断骨增高的“腿友”不少都出现了并发症，而即便没有并发症的人，在断骨增高手术后，腿部功能也难以恢复到原有水平，运动能力下降等问题，又给生活带来新的困扰。

小方：你前几年可能会觉得身高可能让你会更自信，或者是穿衣服变好看，但是其实每天你的腿都难受。我觉得每天睡觉都很难受，所以还是会后悔做了这个手术。