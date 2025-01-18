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滑雪前请先学这4个动作 预防运动损伤

2025年01月18日10:41 来源：人民网

又到了冰雪旅游的旺季，人们对冰雪运动的热情逐渐高涨。滑雪作为一项充满刺激的运动，可以促进心血管健康、改善睡眠质量、增强力量、敏捷和协调性等。但若在滑雪前未进行充分热身，则很容易发生肌肉拉伤、关节损伤。滑雪前热身准备应该怎么做？为此，人民网邀请了浙江大学第二附属医院急诊科副主任医师卢骁进行示范。

(责编：乔业琼、吕骞)




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