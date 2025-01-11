健康“医”点通
@家长们：了解这些知识 从容应对儿童流感
陈子源
2025年01月11日14:52 来源：人民网
冬季呼吸道疾病多发，其中由流感病毒引起的流行性感冒（流感）较为常见。儿童由于免疫系统尚未完全发育，是流感病毒侵袭的高风险对象。孩子得了流感怎么办？就家长朋友们关心的问题，人民网邀请了温州医科大学附属第二医院育英儿童医院儿童呼吸科主任医师苏苗赏进行解答。
(责编：郭思邈、吕骞)
陈子源
冬季呼吸道疾病多发，其中由流感病毒引起的流行性感冒（流感）较为常见。儿童由于免疫系统尚未完全发育，是流感病毒侵袭的高风险对象。孩子得了流感怎么办？就家长朋友们关心的问题，人民网邀请了温州医科大学附属第二医院育英儿童医院儿童呼吸科主任医师苏苗赏进行解答。
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