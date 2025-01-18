寒咳、热咳、燥咳……教你分辨咳嗽类型

编者按：当前正值呼吸道传染病流行的高发季节，一些患者病情好转后仍咳嗽不止，应如何辨症调理？在近日召开的国家卫生健康委新闻发布会上，广东省中医院院长张忠德详细解释了寒咳、热咳、风咳等不同类型咳嗽的辨别方式，并针对性地给出调理建议 。