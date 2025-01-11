9问9答 科学应对流感来袭

编者按：中国疾控中心近期发布的监测情况显示，当前，流感总体处于季节性流行期，全国流感病毒阳性率快速上升。面对流感，科学预防、及时治疗与合理恢复尤为重要。该如何科学应对流感，守护自己和家人的健康？9问9答告诉你。

来源：国家卫生健康委新闻发布会、人民日报、科技日报、央视新闻

本策划由北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾做内容把关

编辑：郝帅

设计：何雨薇（实习生）