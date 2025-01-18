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2.7万余个药品品规价格得到规范

2025年01月18日08:43 来源：新华社

　　记者1月17日从国家医保局新闻发布会上获悉，目前，“四同药品”价格治理目标已基本实现，总计规范了2.7万余个药品品规的价格。

　　据悉，2024年，国家医保局组织开展“四同药品”（即同通用名、同剂型、同规格、同厂家药品）价格治理，运用统计方法测算形成该产品具有代表性的价格水平，引导企业主动纠正、下调挂网高价。（记者徐鹏航、温竞华）

(责编：乔业琼、李楠桦)




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