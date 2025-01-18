大寒：一年中最冷时节 这5个部位要重点保护

大寒是二十四节气中的最后一个节气。公历每年1月20日前后，当太阳到达黄经300度时，即为大寒。“过了大寒，又是一年”。大寒是一年当中最冷的时节，此时大自然阴气渐渐衰落，阳气准备萌生，人体脏腑、四肢关节均处于寒凉状态，因此，大寒时节保健养生以防“寒”为主。

防鼻寒

应对措施：晨起冷水搓鼻

对于患有鼻炎、慢阻肺等呼吸道疾病的人来说，秋冬季节的寒冷空气容易刺激鼻腔，导致不适症状如打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等。

冬季昼夜温差大，尤其是鼻炎患者，每天早晚用冷水搓搓鼻翼或者用冷水洗鼻，可以有效增强鼻粘膜的免疫力，改善过敏性鼻炎的症状。

防颈寒

应对措施：戴围巾 穿立领装

冬天是颈椎病高发的季节，颈部作为人体的“要塞”，不但充满血管，还有很多重要的穴位，比如大椎穴、风池穴，以及延伸到肩部的肩井穴。

因此，戴围巾穿立领装是个好办法，不但能挡住寒风，给脖子保暖，还能避免头颈部血管因受寒而收缩，对预防高血压病、心血管病等疾病有一定的好处。

防肺寒

应对措施：喝热粥

肺为娇脏，主一身皮毛，大寒时节气温低下，容易出现鼻塞、流涕、咳嗽等肺系疾病，除了日常注意根据天气选择适宜的衣物，如穿立领的衣服、戴围巾、戴帽子等，在饮食上可以选择一些辛温解表、宣肺散寒的食材，如葱白、生姜煮热粥或煮热水喝，或者日常进行艾灸，如大椎穴、风池穴、列缺穴等。

防腰寒

应对措施：双手搓腰

腰为肾之府，喜温恶寒，上班族常伏案工作，加之坐姿不良、作息不规律等，常出现腰部疾患。

双手搓腰有助于疏通带脉、强壮腰脊和固精益肾，常按摩能温煦肾阳、畅达气血。具体的做法是：两手对搓发热后，紧按腰眼处，稍停片刻，然后用力向下搓到尾椎骨(长强穴)。每次做50-100遍，每天早晚各做一次。

防足寒

应对措施：加强足部运动、足浴

脚被称做是人体的“第二心脏”，如果长期久坐、很少动脚，不仅对脚部组织有影响，还会影响身体健康。

在大寒时节，上下楼走楼梯、步行、登山、晨跑等，都能锻炼双脚，增强其抗寒能力。对于常年手脚冰冷人群，冬季可进行足浴，足浴的水温最好40℃左右，水淹没踝关节处，每次足浴时间不超过30分钟，浸泡到足部皮肤微微泛红即可，泡足后擦干用手按摩足趾和脚掌心2-3分钟。

此外，大寒时节，在起居方面要顺应冬季闭藏的特性，遵循“早卧晚起”的原则。冬季心脑血管发病率提升，切记不要情绪激动、过量饮酒和剧烈运动。可以循序渐进地进行一些有氧运动，比如快走、慢跑、跳绳、踢毽子、打太极拳等，既运动肢体，也加强了气血循环运行，使气血旺盛、气机通畅、血脉顺和。

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