拒绝智商税！充斥网络的生发偏方、防脱产品到底靠不靠谱？

脱发一直是不少人关注和讨论的热点话题之一，面对“头”等大事，有人选择找生发偏方，也有人在各大购物平台购买有防脱效果的洗发水等产品。电商数据显示，2024年上半年，头皮护理相关产品的销售额同比增长超40%，足见其市场热度。那么，这类偏方和产品到底能不能随意使用？有关防脱发的产品宣传是否靠谱？什么才是正确的生发方式？

脱发焦虑生成商机 生发偏方和产品充斥网络

有不少网友在社交媒体上纷纷晒出自己的“防脱心得”和“自制偏方”，并展示了防脱功效和使用前后的对比。在评论区中，也有很多网友表示非常心动，也要尝试一番。

除了这些自己在家动手就能解决的小妙招，也有不少商家在脱发焦虑中嗅到了商机，慢慢形成规模庞大的“生发”市场，防脱洗发水、生发皂以及各种药食同源的“补品”充斥各大社交媒体和网络购物平台。有一些消费者表示，在使用这些产品之后确实有效果，并且“图文并茂”地附上自己使用前后的对比图。记者在某投诉平台上搜索“防脱”这一关键词发现，共有7571条投诉，涉及内容包括：产品无效、没有生发育发功能、没有相关认证、使用后掉发严重等。

生发方法因人而异 不应盲目使用生发产品

使用各类网络偏方和产品是否真能生发？正确生发方法应该如何选择？专家表示，网络中流传的生姜、侧柏叶治疗脱发并非人人适合。

北京中医药大学中医学院中医养生学研究所教授 韩丽：生姜在一定程度上能够促进血液循环，因此对于因为血液循环不良导致的脱发是有一定治疗作用的。侧柏叶常用来辅助治疗我们的头皮油腻、头痒、头屑或头皮温度过高。那对于我们一般患者，如果遇到脱发的问题我们要持科学理性的态度，要在医生指导下选择适合自己的治疗方案。

据了解，针对脱发问题，目前主流的治疗方式基本上分为药物治疗和手术治疗两种。药物治疗是指通过涂抹一些具有血管舒张功能的外用药物来刺激毛发生长或口服一些激素类药物。手术治疗则是指大家常说的植发手术，也就是将身体其他部位的毛囊移植到需要的位置上。

在病因不明的情况下，盲目使用所谓护发产品的方式也不可取。

如何判断脱发是否需要就医？

专家表示，很多人虽然有脱发焦虑，但未必是患了真正的脱发类疾病。

如果想判断是否需要治疗，大家可以尝试用手抓一把自己的头发，如果掉发的数量在十根以内，那就说明没什么大问题，只需要注意日常的护理即可。

但如果有大量的头发脱落并且已经持续一段时间，那还是要到正规的医院咨询原因，对症治疗。

多款产品或存在货不对板 夸大宣传

专家表示，每个人脱发的原因不同，治疗方法也不同，并不存在一劳永逸的防脱发方法和产品。但网络平台销售的部分生发产品却打出了“多年研发”“强过植发”的口号。记者调查发现，一些产品存在夸大宣传。

记者在某网络平台上搜索发现，有不少产品都打着生发的旗号，以“强过植发”“假一赔百”作为卖点进行销售。在宣传图和产品详情中，一些商家打出“日本东京制药”“德国柏林制药”“专家团”“多年研发经验”等词汇，试图增强产品的权威性和有效性。这些产品究竟是哪里来的呢？

通过公开信息可以查询到，所谓的“日本东京制药株式会社有限公司”和“德国柏林制药有限公司”其实都是近两年成立于中国香港的新公司。这两家公司在互联网平台销售的商品，产地均为中国大陆。

除了这些被包装成外国品牌，宣称使用了高科技的产品外，在网络平台上记者还注意到，也有一些产品标注了所谓“真材实料、古法熬煮、手工冷制”的词语，并在商品详情页中宣称有生发的功能。但记者通过查询宣传页上标注的执行标准发现，这一执行标准对应的产品其实就是普通的香皂，并且这一执行标准在2023年就已经废止。

消费者购买“问题”产品应如何维权？

近年来，随着我国对相关领域产品的监管和法律法规的完善，包装成国外品牌这种情况有所减少，但还是有不少商家在宣传中打“擦边球”。消费者如果购买到了这类“货不对板”的问题产品，应当如何维护自己的合法权益呢？

知识产权律师 赵立辉：我觉得有这么三种方式，

第一种我们叫消费者的私力救济，可以直接去联系销售商或者生产厂商，要求你这个是虚假的，对我构成了欺诈，你应该赔钱。

第二个如果说这种方式受阻了，消费者可以向国家市场监督管理总局消费者权益保护相关机构来进行行政的投诉。

第三种其实就是法院司法的救助，消费者认为对他的权益产生了损害，可以在收集证据之后再向法院提起诉讼。（记者 李斌 李仲博 王帅 闫洪）