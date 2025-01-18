大寒节气将至：专家解读养生防病要点

1月20日将迎来二十四节气中的大寒节气。在这个一年中最寒冷的时节，如何保持身体健康、预防疾病？17日，国家卫生健康委以“时令节气与健康”为主题召开新闻发布会，邀请相关专家就冬季养生、流感防治及健康素养提升等话题进行解读，为公众提供实用的健康指南。

冬季养生：温补脾肾，顺应时节

大寒时节，天气寒冷，中医认为此时是温补脾肾的最佳时机。北京中医药大学东直门医院主任医师王海隆指出，肾为先天之本，脾为后天之本，温补脾肾可以帮助人们更好地抵御严寒，顾护正气。

“在日常生活中，我们要顺应‘冬藏’的特性，适当早睡晚起，注意保暖，避免过度运动和操劳而耗伤阳气。”王海隆建议，饮食上应以温补食材为主，少吃生冷食品。

除了饮食调理，王海隆还建议大家可以在阳光充足时进行户外运动，或是在室内打太极拳、易筋经、八段锦等传统功法，以疏通经络、调养气血。此外，拍打足三里和大椎等保健穴位，也能起到鼓舞阳气、增强体质的作用。

对于类风湿性关节炎患者来说，冬季更是一个不小的挑战。王海隆提醒患者要注意防寒保暖，尤其是做好受累关节的保护工作，避免做重体力活，减少关节负担。如果出现了关节肿、痛、僵明显加重现象，要及时就医。

流感高发：科学预防，合理应对

“近期的流感高发属于正常的季节性流行，每年冬春季基本都会出现。”中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员王大燕介绍，最新一周监测数据显示，北方大部分省份流感病毒检测阳性率开始下降，南方个别省份也开始出现下降。

在预防流感方面，专家强调，接种流感疫苗是预防流感最有效、最经济的方式。虽然一般建议大家在流感流行季来临前接种疫苗，但只要还没感染，就可以通过接种疫苗来预防流感。此外，要注意个人卫生，勤洗手、科学佩戴口罩、保持社交距离等。

流感“中招”怎么办？北京佑安医院主任医师李侗曾建议，得了流感并不是都需要去医院，症状较轻者可以居家观察治疗，使用退热镇痛药物、祛痰止咳药物缓解症状。观察期间如果体温持续在39.0℃以上，服用退烧药后效果不佳，需及时就医。此外，咳嗽剧烈、呼吸困难、呼吸急促、胸闷、憋气、剧烈头痛、频繁呕吐、意识模糊等症状也应及时就医。

对于流感药物玛巴洛沙韦的使用，李侗曾指出，目前我国只批准玛巴洛沙韦用于治疗，尚未批准该药用于暴露后预防。他提醒大家在使用该药物时要注意：抗病毒药物需要尽量在发病48小时内使用；目前我国只批准5岁及以上人群使用；玛巴洛沙韦与其他药物可能存在相互作用，在使用前应该告知医生正在使用的其他药物；如果出现过敏症状或其他严重不适，应立即停药并就医。

健康素养：持续提升，共享健康

进一步提升居民健康素养，对于个人而言，意味着能够更好地照顾自己和家人的健康。

为了提升全民健康素养水平，我国启动全民健康素养提升三年行动，发布新版“健康素养66条”，建成国家健康科普资源库，设立“辟谣平台”，推出大量健康科普作品。同时，持续推动优质医疗资源下沉，加强基层卫生健康服务能力建设，推动健康知识进万家。

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，监测结果显示，2024年全国居民健康素养水平达到31.87%，并且城乡差距，东、中、西部地区差距均在逐步缩小。

据介绍，国家卫生健康委将继续加大优质健康科普产品供给，规范健康科普信息发布与传播，持续提升全民健康素养水平。（记者李恒、董瑞丰）