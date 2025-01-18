2025年，医保将有这些新福利

扩大跨省共济应用地域范围，开展新批次药品和耗材集采，发布第一版丙类药品目录……国家医保局17日举行新闻发布会，介绍2025年医保将为百姓带来的新福利。

医保基金使用更有效率

国家医保局医药价格和招标采购司司长丁一磊介绍，2025年，医保部门将持续深入推进药品、医用耗材集中带量采购。国家层面将在上半年开展第11批药品集采，下半年开展第6批高值医用耗材集采，并适时启动新批次药品集采。

丁一磊表示，集采充分发挥了减负担、腾空间、促改革的动能转换作用。2018年以来，国家组织药品集中带量采购累计节省医保基金4400亿元左右，其中用于谈判药的超3600亿元，即老药集采省下来的钱80%用于新药。

“医药价格和招标采购工作简单来说，就是‘该省的大家一起想办法省，该花的大家一起精打细算花’。”丁一磊说，要挤压“虚的”、支持“新的”，努力让医药费用的每一分钱，更多用在有价值有效率的地方。

据悉，2024年我国医保基金收支平衡、略有结余，医保基金安全可持续。全国医保统筹基金当期结余0.47万亿元，累计结存3.87万亿元。

“一老一小”更安心

当前，我国人口老龄化程度加深，而建立长期护理保险制度，是守护“一老”的重要之举。

国家医保局待遇保障司司长樊卫东表示，目前长期护理保险试点工作总体进展顺利，阶段目标基本实现，国家医保局正在会同有关部门，以建立独立险种、制度覆盖全民、政策规范统一、契合我国国情为目标，加快建立长期护理保险制度。

截至目前，长期护理保险制度已覆盖1.8亿人，累计260余万失能参保人享受待遇，基金支出超800亿元。

在守护“一老”的同时，“一小”的医疗保障也日益完善。国家医保局医保中心主任王文君介绍，国家医保局大力推进新生儿“出生一件事”联办，吉林、山西等地探索新生儿凭出生医学证明参保、在线申领医保码，实现新生儿“出生即参”“床边即办”，及时报销新生儿医疗费用，直接结算生育医疗费用。

此外，31个省份和新疆生产建设兵团均已将辅助生殖技术纳入医保，2024年已惠及超100万人次。国家医保局推进生育医疗费用直接结算，鼓励有条件的地区将生育津贴按程序直接发放给参保女职工，目前全国已有超三分之一的地区实现直接发放。

看病就医更便捷

当前，我国每年约有1.5亿跨省流动人口。职工医保个人账户跨省共济和跨省异地就医直接结算，是广大参保人的真切需求。

截至今年1月16日，全国已有11个省份81个统筹区能够进行个人账户的跨省共济，实现跨省共济1540笔，共济金额超70万元。国家医保局大数据中心主任付超奇表示，2025年将加快跨省共济工作步伐，扩大应用地域范围。

而在跨省异地就医方面，2024年跨省异地就医直接结算人次达2.38亿，减少群众资金垫付1947亿元，分别较上年同期增长84.7%、26.7%。付超奇表示，2025年将继续优化异地就医结算，完善备案，规范管理，巩固提升门诊慢特病费用跨省直接结算服务。

多层次保障更全面

随着人民生活水平的提高，百姓对于多元化的医疗服务、多层次的医疗保障体系需求日益增长。

国家医保局医药管理司司长黄心宇介绍，第一版丙类药品目录计划今年内发布，将支持商业健康保险在多层次医疗保障体系中发挥更大作用。

据悉，丙类目录作为基本医保药品目录的有效补充，主要聚焦创新程度很高、临床价值巨大、患者获益显著，但因超出“保基本”定位暂时无法纳入基本医保药品目录的药品。国家医保局将采取多种激励措施，积极引导支持商业健康保险将丙类目录药品纳入保障范围。

此外，国家医保局还将继续推进医疗服务价格项目立项指南的编制发布工作，促进价格项目标准化规范化，在满足群众多层次需求、支持高质量创新上做加法。（记者徐鹏航、温竞华）