首版医保丙类目录今年要来了！将包含哪类药品？提前了解

国家医保局17日召开新闻发布会介绍，2024年，医保基金运行平稳、安全，更多质优价宜的药品耗材进入了百姓“药箱”。今年，新批次药品和高值医用耗材集采即将开展；此外，还将发布第一版医保丙类目录。

丙类药品是什么？医保丙类目录或将包含哪些药品？如何进一步提升医疗保障水平？

丙类药品指的是非临床必需、价格较高的药品，通常包括保健品、进口药、新型特效药等，目前，丙类药品目录尚未正式形成。但国家医保局表示将采取多种措施，积极引导支持惠民型商业健康保险，将丙类目录纳入保障范围，并将于今年推出首版丙类药品目录。2024年基本医保基金运行形势具体怎么样？未来医疗保障水平如何提升？

国家医保局数据显示，2024年全国基本医保基金总收入达到3.48万亿元，总支出2.97万亿元，支出过快增长的态势有所遏制。全国医保统筹基金当期结余0.47万亿元，累计结存3.87万亿元。全年医保门诊结算达到67亿人次，同比增长19%。国家医保局规财法规司司长蒋成嘉表示，医保基金在确保运行安全可持续的同时，在统筹基金共济作用、保障生育医疗等方面取得新进展。

国家医保局规财法规司司长 蒋成嘉：在全部基金支出中，统筹基金支出占比比2023年提高2个百分点，达到80.3%，说明基金共济效能进一步增强。2018年以来，全国基本医保基金总收入是19.70万亿元，总支出是16.48万亿元，其中统筹基金收入15.19万亿元，支出是12.78万亿元，年均增长均在11%左右。基金运行安全平稳的基本盘是确定的。

要确保医保基金长期运行安全可持续，需要解决的问题就是“钱要怎么花”。这些钱不能被欺诈骗保套取。去年，国家医保局通过大数据监管模型，对“异常住院”“倒卖医保药品”等问题精准监管。国家医保局基金监管司司长顾荣 透露，今年将加大对欺诈骗保行为的惩戒力度；全面推进药品追溯码监管应用，精准打击倒卖“回流药”、串换医保药品等行为。

国家医保局基金监管司司长 顾荣：2024年，全国共追回医保基金275亿元，查实欺诈骗保机构2008家。一批欺诈骗保机构被解除或暂停协议，并移送公安、纪检等部门立案调查。国家医保局研究开发一系列管用有效的大数据监管模型，全年通过“异常住院”“倒卖医保药品”等模型追回医保资金近6亿元，通过“男女检查、男女用药”“糖化血红蛋白”等大数据筛查线索追回近1亿元，通过智能监管子系统，挽回医保基金损失31亿元。

医药购销领域回扣、带金销售等问题同样可能让医保基金出现损失。为了让生产的药品进院，一些企业和代理商以不法手段进行贿赂，这些钱同样会加在药价之上。国家医保局通过建立医药价格和招采信用评价制度对失信企业予以惩处。与此同时，开展集中带量采购挤出虚高药价水分。国家医保局价格招采司司长丁一磊解释，药品销售的核心由水面下的灰色操作转变为阳光下的公开竞争，由此形成了药价降低的主要空间。2018年以来，国家组织药品带量采购累计节省医保基金4400亿元左右，而这些钱的80%用在了创新药领域。

国家医保局价格招采司司长 丁一磊：集采非新药，新药不集采，我们希望竞争激烈度保持在合理范围，但这需要行业自身走到差异化发展道路上，主动避免在同一种成分、同一个靶点上过度重复立项，避免加剧供大于求。有少数群众本着“一分价钱一分货”的朴素观点，担心降价后的药品质量。国家集采走过的5个年头已经证明药品质量值得信任。在此，也呼吁大家擦亮眼睛，虚高的价格原来就没有用在质量上，没有用来研发创新药，而是进入了腐败分子家中的夹墙里。

丁一磊透露，今年，医保部门将持续深入推进药品、医用耗材集中带量采购。

国家医保局价格招采司司长 丁一磊：包括国家层面将在上半年开展第11批药品集采，下半年开展第6批高值医用耗材集采，并适时启动新批次药品集采。同时将在地方层面开展具备专业特色的全国联盟采购预计达到20个左右，包括中成药、中药饮片以及高值耗材等，预计2025年国家和联盟组织开展的药品集采品种将达到700个。

药物保障水平也将有新突破。国家医保局透露，将探索与商业保险产品对接的首版丙类药品目录。国家医保局医药服务管理司司长黄心宇透露，丙类目录与国家基本医保药品目录调整同步开展。

国家医保局医药服务管理司司长 黄心宇：丙类目录作为对基本医保药品目录的有效补充，主要聚焦创新程度很高，临床价值巨大，患者获益显著，但是因为超出医保基本的功能定位，暂时还无法纳入基本医保药品目录的药品。国家医保局将采取多种措施，积极引导支持惠民型商业健康保险，将丙类目录纳入保障范围，其他符合规定的商业健康保险，也可以使用丙类目录。

黄心宇表示，丙类药品目录今年年内就将发布第一版。由于需要给产品的设计精算落地留出时间，从2025年开始，医保药品目录调整的时间周期可能提前，医保部门将采取预申报的过渡措施，减少对创新药申请进入谈判的影响。

国家医保局医药服务管理司司长 黄心宇：在4月1日目录调整申报开始时，如果待申报的药品尚未获批，但是预计在5月底前能够获批，此类药品所属企业可以进行预申报，在专家评审前正式获批就可以参加评审，通过这个措施尽可能地减少对行业的影响。