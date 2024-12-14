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社区开展冬季流感防范志愿服务

2024年12月14日08:47 来源：新华网

　　12月13日，在环渚龙泉街道社区卫生服务中心中医馆，医生为患者进行中医艾灸。

　　近期，浙江省湖州市吴兴区龙泉街道机关党总支联合党建联建单位环渚龙泉街道社区卫生服务中心在社区开展志愿服务，宣传防范冬季流感知识并推广中医传统的祛风散寒诊疗方法及流感疫苗接种，提高辖区居民对冬季流感的防范能力。

　　新华社记者 徐昱 摄

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(责编：王连香、杨迪)




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