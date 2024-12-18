关于中成药的使用、报销……热点问答来了

中成药是传统中药文化的浓缩精华，相对中药汤剂来说，无需煎煮，可直接使用，同时体积小，便于携带、贮存，尤其方便急危病症患者及需要长期治疗的患者使用。为了帮助大家了解中成药、熟悉药品报销信息，人民网整理了六大热点问题进行解答。

本文由北京中医药大学东方医院药学部副主任药师顾媛媛进行科学性把关。