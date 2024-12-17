人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

健康“医”点通

科学摄入六大营养素 预防呼吸道传染病

陈子源

2024年12月17日09:19 来源：人民网

冬季呼吸道传染病多发，为防感染和早康复，增强机体免疫力十分有必要。哪些营养素有助于提高免疫力？为此，人民网采访了深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军。

(责编：王震、高雷)




热门点击排行榜