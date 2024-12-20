冬至：阴极阳生，固藏养正

“冬青树上挂凌霄，岁晏花凋树不凋。”当霜雪为大地盖上洁白的地毯，寒风扫过松柏上晶莹的冰霜，冬至如约而至。

今年12月21日为冬至日。此时节，北风呼啸，天寒地冻，腊梅暗香幽幽，冰下流水回旋，在瑟瑟寒意中，依稀能听到春的脚步隐隐而来。

日行南至，阳气初萌

“冬至，十一月中。终藏之气至此而极也。”冬至是二十四节气中的第二十二个节气，也是冬季的第四个节气。每年公历12月22日前后，当太阳到达黄经270度时，为冬至日。

冬至是二十四节气中最早被测定并记录下来的节气之一。早在新石器时期，我国先民就已经测定出冬至，并在商周时期用文字记载下来。冬至有“日南至”之称，这天太阳南行到极致，太阳光直射南回归线，所以冬至日也是北半球白昼最短、黑夜最长的一天。此后，太阳直射点往北回返，太阳高度回升，北半球各地白昼渐长。

“冬至一阳生，天时转日长。”在以阴阳观念看世界的中国古人那里，昼为阳、夜为阴，正所谓“一者阴极之至，二者阳气始至，三者日行南至，故谓之冬至也”，冬至是阴气达到顶点、阳气开始生发的关键节点。“冬至阳生春又来”，古人认为，冬至后，阴阳流转进入新的循环。因此，冬至不只是节点，更是起点，代表着又一个岁时轮回的开始。

以五天为一候，古人将冬至分为三候：一候蚯蚓结；二候麋角解；三候水泉动。传说蚯蚓是阴曲阳伸的生物，冬至时阳气初生，阴气仍十分强盛，土中的蚯蚓仍蜷缩着身体；麋，俗称“四不像”，古人认为麋鹿属阴，冬至后麋鹿可以感受到阴气在逐渐减退，于是其鹿角脱落，预示着阳气萌生、阴气衰退；随着阳气渐升，井水开始上涌，泉水开始流动。

冬至时节，虽然北半球日照时间最短，接收的太阳辐射量最小，但地表尚有积热，此时气温还不是最低。此后寒气将不断积累，加上西伯利亚寒潮的降温作用，因此冬至后的小寒、大寒时节气温将更低，所以民间有“冬至不过不寒”的说法。

“冬至时节，虽然阳气始生，但大地的寒冷刚刚开始。”首都医科大学附属北京中医医院呼吸科副主任医师张宗学介绍，根据中医“天人相应”理论，此时人体阳气相对虚弱，养生需顾护阳气，固藏养正，注意防寒保暖，保证充足睡眠，养精蓄锐，避免过度劳累。

亚岁迎祥，履长纳庆

古人云“冬至节，春之先声也”“冬至大如年”。冬至是四时八节之一，古人认为冬至为藏之终、生之始，是大吉之日，故称其为“亚岁”“冬节”“长至节”等。周、秦时期都曾以冬至为岁首，作为新年的开始。民间有的地方至今仍把冬至视为“小年”节日，一些地方还有“肥冬瘦年”“冬大年小”的说法，过冬至甚至比过年还要热闹隆重。

过年要拜年，过冬则需贺冬。史料记载，从周代起，冬至就有祭祀活动。汉代时，冬至已经成为一个相当重要的节日。《后汉书》记载：“冬至前后，君子安身静体，百官绝事，不听政，择吉辰而后省事。”也就是说，冬至前后，汉代文武百官都要放假休息，军队待命，边塞闭关，商旅停业，同时，亲朋携美食相互拜访，全国上下共同欢乐地过一个“安身静体”的节日。“这体现了古人以静为主、顺应时令的‘冬藏’理念。”张宗学介绍，民间也有贺冬、拜冬之俗，有些地方还会向长辈敬赠鞋袜，取“迎福践长”之意。旧时，人们还会举行“消寒会”，亲友相聚、宴饮作乐，名曰“暖冬”。

冬至这天，南北方饮食的差异更是格外明显。

民间有谚：“北方食饺，南方食粑；冬至如年，糯米做圆。”在我国北方许多地区，北方有冬至日吃饺子的习俗，人们认为饺子有“消寒”之意，正所谓“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”。在南方，冬至流行吃馄饨、汤圆、赤豆糯米饭、烧腊、姜饭等。“家家捣米做汤圆，知是明朝冬至天。”在江南地区，人们惯吃汤圆，“圆”意味着“团圆”“圆满”，在冬至吃汤圆又被称为“冬至圆”，而在南方两广地区，冬至日则要吃晒制好的烧腊，寓意加菜添岁。

“冬至时天气寒冷，人体需要足够的能量来御寒，饺子、汤圆等食物大多富含蛋白质、碳水化合物和脂肪，有补气活血、温中暖下的功效，适当摄入，能为人们冬季御寒提供更多能量。”张宗学介绍，民间有冬令进补的习俗，冬季饮食进补既要考虑地区间的差异，也要清楚自身体质，但要避免暴饮暴食。北方冬季寒冷，进补宜选温热之品，如牛肉、羊肉等；南方气温相对较高，应以平补为主，宜摄入鸡、鸭、鱼等；高原地区雨量较小且气候偏燥，人们应该适当多吃甘润生津的食品，以防身体上火。根据个人体质不同，饮食调养也应有所区分，阴虚体质的人可适当多吃豆浆、鸡蛋、鱼肉、蜂蜜、山药、萝卜、牛奶等柔和甘润的食物；阳虚体质的人，可适当多吃南瓜、韭菜、大枣等温热熟软的食物。

数九寒天，冬尽春来

“行过冬至后，冻闭万物零。”冬至一到，万物萧索，全国各地都将进入最寒冷的阶段，也就是人们常说的“数九寒天”。“数九”即从冬至日算起，以九天为一个单位，以此类推，从“一九”数到“九九”八十一天，统称“数九寒天”，数到“九尽桃花开”，就到了冰雪消融、春暖花开时。

在中国传统文化中，九为极数，为“至阳”之数，又是至大之数。“至阳之数”的积累意味着阴气的日益消减，累至九次到头，便意味着寒去暖来了。根据专家考证，中国最迟从北宋开始，“数九”的习俗便已风靡。记录冬至之后九个九天的每日天气，渐渐有了各地版本的“九九歌”——“一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九抬头看柳，七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走”，各地气候寒暖不一，歌词也就有些区别。

古时民间还有画“九九消寒图”的习俗。明代《帝京景物略》记载：“日冬至，画素梅一枝，为瓣八十有一。日染一瓣，瓣尽而九九出，则春深矣，曰‘九九消寒图’。”在纸上画出一枝素白梅花，共有81个花瓣，每天涂红一瓣，当花瓣都涂红时，便是“出九”之日，已是春深日暖、万物生机盎然了。除了画画，古人还流行“写九”，最流行的便是“亭前垂柳珍重待春風（风）”，这9个字的共同点就是：每个字都有9画，每天描一笔，81笔描完便也是冬尽春来之时。聪明的古人以这种雅致和闲适的方式，让漫长的寒冬充满了希望和乐趣，直到冰消寒散、春色满园。

“冬至到小寒、大寒，是一年中最寒冷的时段，日常起居应注意防寒保暖。”张宗学说，冬至时天气寒冷，室内外温差较大，是心血管疾病、脑血管疾病、呼吸系统疾病的高发期，有慢性心肺疾病的患者需注意规律用药，做好防寒保暖，规律监测血压、血糖等相关指标；此时也是呼吸道传染病高发的季节，应尽量避免前往人群密集、环境密闭的场所，室内要经常通风换气，外出做好健康防护。

“一岁之气，始于冬至。”张宗学表示，冬至正是调养身体的好时节。在日常生活中，要适当进行御寒锻炼，例如坚持用冷水洗脸，以提高身体对寒冷的适应性和耐受能力。与此同时，也要进行适当的运动。需要注意的是，冬季天寒，人体肌肉的弹性及伸展性降低，各关节会变得比较僵硬，如果没有进行热身直接开始锻炼，容易造成肌肉拉伤、关节受损，因此，运动前一定要进行比往常更加充分的准备活动，运动时注意缓和，避免剧烈运动、大量出汗，以免阳气耗散。运动时，适当晒太阳也是很好的温阳散寒方法。

“夏尽秋分日，春生冬至时。”岁月循环有序，阴极之后，阳气回生。在最寒冷的日子里，却酝酿着最蓬勃的春天。冬至之后，白昼时光将悄然变长，万物正蓄势待发，那生机勃勃的春天，就在不远的前方。