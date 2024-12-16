旧风气刹住 新风尚扎根

冬日的辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇，留屯村村民欧振攀家人头攒动、热闹非凡——这天正是欧振攀儿子的婚宴。

大红的喜字贴在醒目位置，婚宴大棚内暖意融融，棚外几口大铁锅冒着热气。凉拌花生、自制皮冻、酸菜锅……菜单上12道家常菜，外加两道主食。“菜品简约又用心，食材经济实惠，主人客人都满意。”欧振攀说。

院门口，留屯村党支部书记张云成提醒着客人：“老欧家给备了打包盒，每桌吃不完的饭菜别忘了拿回家，也算沾喜气喽！”伴随音乐声入席就座，婚宴热闹喜庆。结束后，几名村民围在一起洗刷碗筷。盘子内除了汤汁，基本啥也没剩。

在前几年，村子里红白喜事办宴席，则是另一番景象。

“你家办10桌，我家就要办20桌，你家上16道菜，我家就18道菜，饭菜还要‘堆叠冒尖’，用海碗盛放。”不少村民为了面子，选择硬着头皮搞排场。村民李福芝深有感触，“有时每桌要上20多道菜，最后不少菜却几乎没动。”

买房订婚办、盖房买车办、升学祝寿办，“最多时村里每年要摆宴席上千桌。”张云成说，“我们估算了一下，每年因此产生的剩菜剩饭超1吨，大多进了泔水桶。”村两委成员逐门逐户调研，“95%以上的村民都非常反对、反感这种风气。”但大伙“抹不开面子”，都不想当第一个“坏规矩”的人。

如何破局？

党员余成涛首先站了出来：“我家孩子考上了大学，我就请两桌。”10多个亲戚朋友，也很热闹。

村看村，户看户，群众看党员干部。党员干部带头，村里趁热打铁，成立了红白理事会。理事会通过征求村民意见建议，召开村民代表大会，商定了红白理事会章程。“每户最多不超15桌，每桌标准控制在400元以下，大海碗换成平盘，菜品主打家常。这得到了村民们的认可。”村红白理事会副会长李振先说。此外，重要宴席简办、非必要宴席不办，吃不完的饭菜打包，村民还可以获得积分奖励，在村里的积分超市兑换商品。

旧风气刹住了，新风尚扎下根。“咱们村每年都为新考上的大学生、新入伍的年轻人开集体欢送会，重阳节会给老人过‘集体生日’。”张云成说。

《 人民日报 》（ 2024年12月16日 04 版）