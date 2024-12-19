为何“睡得深”有助“记得真”

你是否曾好奇，那些深刻的记忆是如何在我们的脑海中留下永恒烙印的呢？科学家认为，当你酣然入梦时，你的大脑可能非常繁忙，一天中的一幕幕正在此处被重新上演……此时，那些短暂而鲜明的信息，会从海马体这个临时仓库精心打包，运送到新皮层这个用于长期存储的仓库中。而在这场记忆的“搬家”过程中，慢波扮演了至关重要的角色。

慢波，也称慢振荡，是深度睡眠阶段（即“睡得深”）大脑皮层中释放的一类电波，可以通过脑电图（EEG）测量。人类的大脑是个微型生物发电站，当无数神经元整齐划一地调整电压，每秒同时升降一次时，就会共同“编织”出慢波的旋律。

多年来，科学家早已知晓慢波与记忆形成的密切联系，但大脑内部的具体运作机制却像蒙上了一层神秘的面纱。直到最近，这层面纱终于被揭开。

来自45名患者的珍贵新皮层组织样本成为了德国科学家探索大脑奥秘的宝贵资源。这些患者因治疗癫痫或脑肿瘤而接受了神经外科手术。在实验室里，科学家们精心模拟了深度睡眠期间那典型的慢脑波电压波动。而那些精密的纳米级玻璃微吸管则是他们的“耳朵”，能够捕捉到神经细胞间那极其细微的“对话”。

如果把大脑神经元的电压波动想象成过山车，那么，就在其从低谷攀升至高峰的那一刻，大脑皮层神经元之间的突触连接得到了最大程度的增强。在这一时间窗口，大脑皮层仿佛也很“兴奋”，被激活到了最佳状态，能使被回顾的暂时记忆更有效地转移到长期记忆中。

如今，世界各地的科学家正在研究利用经颅电刺激或声学信号来影响睡眠期间慢波的方法。然而，这些刺激方法的试验和优化过程费力且耗时。新的发现或许有助于改进这些试验，进而帮助人们改善记忆。尤其是对于一些具有轻度认知障碍的老年人来说，这无疑是一个令人振奋的好消息。（记者 张佳欣）