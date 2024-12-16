蔬菜水果、谷物和奶制品是平衡膳食的重要组成部分。《中国居民膳食指南（2022）》推荐每天吃全谷物和杂豆类食物50～150克，相当于一天谷物的1/4～1/3。那么，什么是全谷物？如何挑选全谷物食品？

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本期指导专家：中国农业科学院作物科学家刁现民