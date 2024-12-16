个人养老金如何开通？要注意哪些风险？详情→

15日开始，个人养老金制度在全国全面实施，虽然是周末，但是线上办理已经全面展开，甚至有些银行已经提前几天发布了开户广告和宣传海报。推行首日，记者走访多地发现，市民对这一新的养老保障措施关注度较高。

政策推行首日受关注度高

早上九点半，位于山东济南的一家银行，营业大厅里，有不少市民前来咨询个人养老金业务。

济南市民 刘女士：购买养老金之后还可以享受一定的个税减免，这一政策还是比较好的。

根据最新规定，个人养老金除了购买理财产品、储蓄存款、商业养老保险、公募基金外，还可以购买国债。

银行工作人员介绍，个人养老金制度在全国推开的通知下发以来，每天都有不少市民打来电话咨询。

中国农业银行济南历城支行客户经理 张泽惠：截至目前，已收到1.7万人次的预约，为了方便办理，推出了扫码开户渠道，只需要扫描二维码即可便捷开通个人养老金账户。

北京：职场人参与多 试行两年积累经验

记者在北京的银行采访时发现，开通和缴存个人养老金的客户多为职场人士，抵税和自身养老规划是主要购买动力。

市民 王女士：作为事业单位员工，可以节税我觉得挺好的，去年前年就开始抵税了。

有些市民还认为，作为理财的一种方式，购买个人养老金两年以来，收益比较符合预期。

市民 于先生：我自己买的就是基金，我也觉得养老长期来说还是基金的效果更好一些。

个人养老金制度2022年11月在北京上海等36个城市启动实施，经过两年多的摸索和试行，北京的银行积累了一些经验，尤其是在领取养老金方面，积累了一些客户。

中国工商银行北京分行客户经理 孟静：两年前个人养老金制度刚刚开始试点的时候，我们需要在网点举办沙龙，走进社区，走进对公单位的形式。现在是客户主动过来找我们咨询办理，如果客户达到领取的条件，我行会第一时间联动相关机构及时开展核验，为客户领取提供便利。

如何开通个人养老金？

随着个人养老金讨论热度逐渐升温，首先，先来了解一下如何开通个人养老金。

个人养老金实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担。每年缴费上限为12000元，可以按月、分次或者按年度缴费，并享受税收优惠政策。

参加人可以通过国家社会保险公共服务平台、电子社保卡、掌上12333APP等全国统一线上服务入口或者符合规定的商业银行开立个人养老金账户，并在商业银行开立个人养老金资金账户。

参加人每年可以两次变更个人养老金资金账户开户银行。也就是说，开通个人养老金，需要开立两个账户，一个是个人养老金账户，一个是个人养老金资金账户。目前只要通过商业银行渠道，可以一次性开立这两个账户。

个人养老金制度可享受递延纳税优惠

记者从人力资源社会保障部了解到，截至11月底，已有7279万人参加了个人养老金。个人养老金与其他养老产品有哪些区别？继续来看↓

目前在理财市场中存在大量的商业养老产品，而个人养老金和商业养老产品的最大不同之处是可以享受递延纳税优惠，就是抵税。

个人养老金每年的缴存上限是12000元。这部分钱转入个人养老金账户后，在第二年计算个人所得税的时候是可以扣除的。

举个例子，比如老王当年收入已达30%税档，往个人养老金账户缴存12000元，当年即可享受3600元税收优惠。退休后可以领取这1.2万元和对应的投资收益，这1.2万元到时候需要按3%缴纳360元个税。

哪些人可以购买个人养老金

哪些人可以购买个人养老金呢？只要是在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，均可以参加个人养老金制度。可以到银行办理个人养老金的专有账户，每年可以两次变更个人养老金资金账户开户银行，退休人员已领取基本养老保险待遇，不再参加。

投资个人养老金需注意哪些风险？

那么，投资个人养老金需要注意哪些风险？每种产品都有什么特点？

南开大学金融发展研究院院长 田利辉：其中，理财产品预期收益和风险相对平衡，波动较平缓；储蓄产品本金收益有保障，适合具有“保本”需求的消费者。

专家提醒，要从正规渠道购买相关产品，消费者可在国家社会保险公共服务平台中的个人养老金产品目录查询页面。

华夏基金首席策略分析师 轩伟：养老是一个长期、系统化的工程，考验的是管理人全方位的综合型实力。养老最核心的诉求还是让养老“钱袋子”鼓起来，所以投研能力建设是最首要的，要能够帮助客户实现资产的长期、稳健增值。

富国基金首席策略分析师 马全胜：公募基金需要完成从养老金融产品管理者到养老金融账户管理者的转型。将对照监管要求，做好投资管理，确保合规稳健运营。

提前领取个人养老金条件更加宽泛

在领取个人养老金方面，参加人达到以下任一条件的，可以领取个人养老金。比如：

达到领取基本养老金年龄；

完全丧失劳动能力；

出国(境)定居；

或者是国家规定的其他情形。

值得注意的是，此次新规定中将提前领取的条件放宽了。《通知》中增加了患重大疾病或者领取失业保险金达到一定条件、正在领取最低生活保障金等几个条件。

(央视新闻客户端 总台记者 杨理天 沙千 张磊)