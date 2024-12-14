12月13日，残疾人代表体验商业大厦里的无障碍卫生设施。

当日，北京市东城区残工委举办王府井商业区无障碍环境监督体验主题活动，邀请残疾人代表、无障碍监督员以及无障碍专家来到王府井商圈内的商业单位，实地体验方便残疾人出行和购物的无障碍爱心设施。

近年来，北京市东城区大力推进保障残疾人权益的无障碍环境建设，着力打造“无障碍精品示范街区”和“一刻钟无障碍便民服务圈”，形成覆盖全域的无障碍通行、办事和购物环境。

新华社记者 李欣 摄