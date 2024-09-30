健康“医”点通
国庆假期传染病防控健康提示
陈子源
2024年09月30日08:46 来源：人民网
国庆假期即将到来，出游、访友活动增加，人员流动、密集接触给许多传染病提供了可乘之机。首都医科大学附属北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾在接受采访时提示，公众应合理安排假期活动，提高传染病防控意识。出境游时需了解当地的登革热、猴痘等传染病疫情风险，采取必要的预防措施。
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(责编：郝帅、吕骞)
陈子源
国庆假期即将到来，出游、访友活动增加，人员流动、密集接触给许多传染病提供了可乘之机。首都医科大学附属北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾在接受采访时提示，公众应合理安排假期活动，提高传染病防控意识。出境游时需了解当地的登革热、猴痘等传染病疫情风险，采取必要的预防措施。
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