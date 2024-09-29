国庆假期将至 饮食健康莫大意

国庆假期将至，在团聚和放假的喜悦之中，餐桌上的美食琳琅满目，但为了身体健康，假期饮食要有节制。深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军在接受采访时表示，假期间应尽可能保持日常饮食习惯，三餐定时定量，注意营养均衡和食物多样性。无论是居家还是在外就餐，最好做到以下这几点。