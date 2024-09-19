直播预告：提高生活质量 老年人更要关注口腔健康

2024年9月20日是第36个“全国爱牙日”，今年的活动主题是“口腔健康 全身健康”，副主题是“全生命周期守护 让健康从‘齿’开始”。

常言道“人未老牙先老”。随着年龄增加，很多人从牙口问题上出现了身体衰老的迹象——吃饭没有以前香了，甚至出现了牙齿松动等问题。那么，口腔健康与人体衰老之间有什么关系？老年人应该如何重视口腔健康问题？

9月20日15:00至16:00，首都医科大学附属北京朝阳医院口腔科主任医师王左敏将做客“人民好医生”客户端直播间，就老年人口腔健康问题与大家进行交流，敬请关注。

专家简介：

王左敏，北京朝阳医院口腔科主任、首都医科大学口腔科学系副主任、主任医师、教授、博士生导师。在牙周病系统治疗、手术及激光治疗、植体周围炎系统治疗等疑难病例处理，显微根管治疗及根尖手术等方面具有丰富的临床经验。

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