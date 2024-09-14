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健康“医”点通

中秋假期短途游火爆 健康出行看这里

陈子源

2024年09月14日15:09 来源：人民网

中秋假期临近，短途游升温。这期间人员流动和聚集性活动增多，传染性疾病感染风险加大。同时，外出旅行可能会遇到天气、住宿条件、卫生环境、旅途劳累等因素影响，导致身体不适。假期出游如何做好健康防护？为此，人民网采访了清华大学第一附属医院全科医学科主任医师姜岳。

(责编：孙红丽、吕骞)




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