升级中医药服务 满足老百姓需要

一大早，在河北省石家庄市栾城区窦妪中心卫生院国医堂，尽管还未到上班时间，已经有一些患者在门口等待就医。

60岁的患者马立苹，因风湿病，需定期来这里复查。面诊结束后，她手持医生处方，来到中药房，等待中药配方颗粒机配药。机器上，一个个圆桶药罐整齐排列，可根据处方，通过机电一体化及信息技术实现配方颗粒的按需调剂及包装，运行时自动出药，无需手动操作，降低了错误率。

“这里既能给代煎中药、开中药配方颗粒，也能做各种熏蒸理疗。”马立苹说，这几年，看病抓药越来越方便。

窦妪中心卫生院国医堂是石家庄打造的高水平国医堂之一。一进去，浓郁的中医文化氛围迎面扑来。红木的走廊，雕花的门窗，一块巨大的铜版浮雕上，描述了古代中医针灸、把脉、抓药的场景，上书“医者仁心”四个大字。

“高水平国医堂是普通国医堂的‘升级版’，这里环境更加优质典雅，有利于平复患者情绪，缓解就医心理压力。同时，医疗设备也更加先进，可扩大诊疗范围，增加治疗项目，有效提升基层中医服务能力。”石家庄市卫生健康委中医科科长王立会说。

跟随窦妪中心卫生院副院长赵艳宾，记者体验到了这家基层国医堂的宽敞舒适。“普通国医堂相对面积较小，一般在100平方米左右，床位较少，没有康复治疗大厅。我们这里近600平方米，设有理疗大厅、康复治疗大厅，另设中医诊室2个、中药房1个、中药库1个、煎药室1个、20张床位。此外，我们的中医师队伍达到9名，而普通国医堂通常在2至4名。”赵艳宾说。

贴心服务换来群众点赞。窦妪中心卫生院国医堂门诊量从2020年的16169人次，增加至2023年的23567人次，占中心卫生院总门诊量的比例由33.32%增至42.52%。

记者走访了石家庄多家高水平国医堂发现，各家根据自身特色，配备了中频及低频治疗仪、超短波治疗仪、脑循环功能障碍治疗仪等普通国医堂没有的设备，为患者带来更加优质的治疗服务。

在石家庄市桥西区裕西社区卫生服务中心国医堂，常能瞧见市民王富芳的身影。

“专家来基层坐诊，再也不用往大医院跑了，省了好多事。”王富芳说，她因患有肾病综合征，以前每隔半个月就得跑到石家庄市中医院，找主任中医师张国瑛复查拿药。“每次去都得抢号。如今社区国医堂有了‘首席中医专家工作室’，张大夫每周四固定来出诊，出门走几分钟就能看病，不仅省了挂号费、交通费，还节省了时间。”王富芳说。

自2021年以来，石家庄市在乡镇卫生院、社区卫生服务中心实现国医堂全覆盖的基础上，继续打造高水平国医堂。在财政经费支持下，开展中医适宜技术培训、专家对口帮扶等工作，推动基层中医药服务提质增效。

“建设过程中，我们实施‘一院一特色’对口帮扶工程，在高水平国医堂设置‘首席中医专家工作室’，选派中医专家每周到社区国医堂坐诊，并与基层中医师建立结对帮扶关系，促进基层中医服务能力提升，切实增强优质医疗资源的可及性。”王立会说。

“张国瑛等2位专家到我们国医堂坐诊，边接诊边教学，理论联系实际对医务人员进行针对性帮扶；并组织社区卫生服务中心医务人员进行教学查房、病例讨论及专题小讲座，内容涉及急性脑梗死脑卒中的识别与处理、眩晕的鉴别诊断、肾病综合征、结石症的防治、脂肪肝步行导引方、慢性肾病、中医专家的护肾良方等。”裕西社区卫生服务中心国医堂主任魏超说。

在卫健部门和专家的指导下，高水平国医堂不仅要提供优质诊疗服务，还要宣传中医药文化，推广中医适宜技术，满足群众多元化的健康需求。

“近几年，我们陆续开展了‘三伏贴’穴位贴敷、耳穴压豆、拔罐、铜砭刮痧、手指点穴等中医特色疗法体验，让周边群众切实感受到中医药的简便有效。”魏超说。

目前，石家庄市已建成高水平国医堂75家，每一家能提供的中医适宜技术项目均达到20项以上，位于全省前列。“今年，石家庄市将再新建25家高水平国医堂，预计到‘十四五’末，总数将达100家，以充分满足老百姓日益增长的中医就医需要，让更多群众在家门口乐享高质量的中医药服务。”王立会说。